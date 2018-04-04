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Дело о приобретении нардепом Лещенко квартиры зарегистрировано, идет следствие - руководитель САП
13:52 04.04.2018 |
Уголовное производство относительно приобретения квартиры народным депутатом фракции "Блок Петра Порошенко" Сергеем Лещенко зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований, сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.
При этом он отмечает, что доходы и расходы депутата не позволяют ему приобрести такое имущество. "Два года меня, как руководителя САП, и САП пытаются дискредитировать, сказать, что я какой-то не такой. Почему? Потому что, господин Сергей (Лещенко - ИФ), я был против, что какая-то аналитическая справка заменила производство по вашей квартире на $350 тыс.", - сказал Н.Холодницкий, отвечая на вопрос С.Лещенко о подлинности обнародованного в СМИ содержания разговоров руководителя САП с фигурантами уголовных производств.
Этот ответ сессионный зал встретил аплодисментами.
"Информирую: лучше поздно, чем никогда. Это производство зарегистрировано, и я жду от органов следствия, чем оно закончится. Потому что анализ доходов и расходов не позволяет Вам приобрести квартиру в центре Киева", - заявил Н.Холодницкий, обращаясь к парламентарию.
В свою очередь С.Лещенко, реагируя на заявление антикоррупционного прокурора, заявил: "Что касается моей квартиры, Печерский суд поставил точку, не нашел ни одного нарушения, а апелляция ввела это решение в силу. Что касается моей квартиры, Генеральная прокуратура закрыла статью из-за отсутствия события и состава преступления".
"И Вам лучше за свою квартиру отвечать, которая почему-то оказалась именно в том доме, застройщика которого Вы отмазывали. Почему-то Вы живете именно там, где этот застройщик пытался дать взятку министру здравоохранения", - добавил нардеп.
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