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НАБУ выложило записи прослушки Холодницкого
13:08 04.04.2018 |
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.
Фрагменты разговоров Н.Холодницкого опубликованы НАБУ в среду в YouTube.
"С учетом общественного резонанса и с целью предоставления общественности достоверной информации об участии НАБУ в расследовании в отношении заместителя генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национальное бюро считает целесообразным обнародовать фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий, проведенных в рабочем кабинете руководителя САП", - говорится в пояснении на странице НАБУ в Фейсбуке.
При этом в Бюро указали, что данные следственные действия осуществлялись на основании постановления следственного судьи, в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного Генеральной прокуратурой Украины.
"В результате, по мнению НАБУ, были установлены факты, которые могут свидетельствовать о наличии в действиях руководителя САП признаков уголовных и дисциплинарных нарушений. В частности, речь идет о возможном подстрекательстве свидетелей к даче ложных показаний, о разглашении сведений досудебного расследования лицам, которые не имеют отношения к соответствующему уголовному производству", - сказано в сообщении.
В НАБУ подчеркнули, что выявленные факты возможных нарушений в действиях руководителя САП "никоим образом не характеризуют работу возглавляемого им органа", сотрудничество детективов НАБУ с прокурорами САП в расследуемых уголовных производствах продолжается в штатном режиме.
Кроме того, в Бюро напомнили, что вопрос привлечения руководителя САП к уголовной ответственности относится к сфере компетенции Генеральной прокуратуры как органа досудебного следствия в упомянутом уголовном производстве. По дисциплинарной составляющей дела 30 марта 2018 года директор НАБУ Артем Сытник передал соответствующую жалобу в квалификационно-дисциплинарную комиссию (КДК) прокуроров.
В пояснениях НАБУ к обнародованным записям указано, что в начале апреля 2017 года Генпрокуратура начала расследование по факту возможного совершения служебными лицами САП уголовных правонарушений, квалифицированных по ч.3 ст. 368-2, ч.4 ст. 368 УК Украины (незаконное обогащение; принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды). В том же месяце НАБУ получило от Генпрокуратуры поручение провести отдельные процессуальные действия в рамках этого производства, а спустя почти два месяца – начать негласные следственные действия. Они длились около 10 месяцев, в том числе в отношении руководителя САП – в течение одного месяца.
В результате установлены факты, из-за которых расследование минимум 10 уголовных производств по раскрытию резонансных коррупционных преступлений оказалось под угрозой. В частности, речь идет о делах по следующим фактам: предложение неправомерной выгоды и.о. министра здравоохранения в виде недвижимого имущества; нанесение ущерба бюджету Одессы на 185 млн грн.; незаконное обогащение должностных лиц Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК); организация народным депутатом преступной схемы по завладению бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением; существенные нарушения законодательства при предоставлении стабилизационного кредита одному из коммерческих банков.
Так, НАБУ обнародовало фрагменты записи разговора народного депутата Л. (по информации СМИ, депутата Георгия Логвинского – ИФ) с Н.Холодницким в рабочем кабинете руководителя САП. Н.Холодницкий сообщил, что будет информировать депутата о запланированных следственных действиях, а также указал, что не может закрыть дело еще до сообщения о подозрении. При этом он заверил собеседника, что не видит обстоятельств, угрожающих его безопасности.
При этом НАБУ приводит фрагменты разговоров руководителя САП и нардепа о расследовании возможных злоупотреблений на стадии дружественного урегулирования и выполнения решения ЕСПЧ в деле "ООО "Золотой мандарин ОЙЛ" против Украины" в пользу лиц, связанных с этим парламентарием (данный разговор велся 9 февраля 2018 года).
Кроме того, обнародованы фрагменты разговора между Н.Холодницким и заместителем директора ООО "Акварели Девелопмент Холдинг", который является свидетелем в уголовном производстве и "одновременно другом руководителя САП". В разговоре Н.Холодницкий предупредил свидетеля о следственных действиях и подстрекал его к даче заведомо неправдивых показаний, а именно - к сокрытию того факта, что замдиректора ООО обращался к Н.Холодницкому и сообщил о том, что мэр г.Вишневое Киевской области требует от него квартиру. Речь идет о разговоре Н.Холодницкого со свидетелем в деле по факту предложения неправомерной выгоды и.о. министра здравоохранения (запись 1 марта).
По информации НАБУ, руководитель САП узнал, что детектив Бюро в этом производстве, без его ведома, согласовал у прокурора группы прокуроров 4 ходатайства о проведении обысков, в том числе в офисе ООО "Акварели Девелопмент Холдинг" и на этих ходатайствах поставил печать САП "Для документов", которую использует исключительно Н.Холодницкий.
Руководитель САП дал незаконные указания своему заму позвонить руководству суда и дать указания не рассматривать ходатайства детектива НАБУ, поскольку обыск в офисе ООО "Акварели Девелопмент Холдинг" с ним не согласовывался (приводятся фрагменты разговора Н.Холодницкого, его заместителя и двух прокуроров САП от 5 марта).
Впоследствии 6 марта детектив НАБУ прибыл к следственному судье Соломенского районного суда Киева. Судья сообщила, что не может принять окончательное решение по ходатайству. По ее словам, ей звонил заместитель председателя суда и сообщил, что с ним связывался заместитель руководителя САП и просил не выдавать детективу определение, мотивировав это "какой-то ошибкой". Вскоре в суд прибыл прокурор САП, который, выполняя незаконные указания Н.Холодницкого, "пытался сначала внепроцессуальным способом вернуть ходатайства об обыске, а потом и во время возобновления рассмотрения следственным судьей".
НАБУ также приводит фрагменты доклада прокурора руководителю САП о ходе расследования в отношении главы НАПК Натальи Корчак. Прокурор отметил, что, по его мнению, детективы НАБУ должным образом задокументировали факт использования главой НАПК незадекларированного автомобиля, поэтому необходимо подписать их ходатайства о временном доступе к вещам и документам. Н.Холодницкий перебивает своего подчиненного и переводит разговор на другую тему (это происходило 21 февраля). Через два дня после этого разговора зам руководителя САП без согласования вернул ходатайство детективам НАБУ о временном доступе к вещам и документам, пояснив, что Н.Холодницкий не считает целесообразным "применение той меры обеспечения уголовного производства", которую просили согласовать.
Еще один фрагмент, который приводит НАБУ, касается обсуждения "возможных путей отступа и возможности не привлекать участников преступления к ответственности". Это стенограмма разговора руководителя САП и его зама о деле по факту завладения средствами городского бюджета Одессы во время продажи зданий ОАО "ХК "Краян" (разговор состоялся 7 февраля).
Пояснения сути разговоров с Н.Холодницким сделаны Национальным антикоррупционным бюро Украины, они сопровождают аудиозаписи и расшифровки разговоров, размещенные в YouTube.
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