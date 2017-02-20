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Топливно-энергетический комплекс
Нардеп Артеменко документально подтвердил гражданство Канады - Луценко
17:33 15.03.2017 |
Внефракционный народный депутат Украины Андрей Артеменко документально подтвердил прокуратуре, что имеет гражданство Канады, помимо украинского гражданства, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"На одном из допросов он (Андрей Артеменко - ИФ) заявил, что является гражданином Канады. На удивление следователя, может ли он это подтвердить, он сказал: конечно, в следующий раз принесу документы", - рассказал генпрокурор журналистам в парламенте в среду.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Ю.Луценко продемонстрировал журналистам копию протокола допроса, а также копию канадского паспорта парламентария.
"Предоставляю следствию оригинал моего канадского паспорта для ознакомления и снятия копий, которые заверяю своей подписью", - процитировал Ю.Луценко документ.
При этом генпрокурор добавил: "Честно говоря, я давно не видел такой явки с повинной".
Вместе с тем Ю.Луценко напомнил, что действующее украинское законодательство запрещает двойное гражданство, однако не предусматривает механизма его лишения.
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Депутат-радикал, предложивший Трампу отдать Крым Москве, - персона во многих отношениях очень любопытная. Как минимум, для прокуратуры и фискалов.
Как сообщалось, в феврале 2017 года газета New York Times сообщила, что А.Артеменко передал администрации президента США Дональда Трампа подготовленный им план урегулирования конфликта на востоке Украины. План, в частности, предусматривает проведение общеукраинского референдума о передаче Украиной России Крыма "в аренду на срок от 50 до 100 лет", а также "вывод российских войск из восточной Украины".
Органы прокуратуры расследуют уголовное производство против А.Артеменко за антигосударственные действия в сотрудничестве с РФ.
Вечером 20 февраля фракция в Верховной Раде Украины Радикальной партии Олега Ляшко решила исключить депутата А.Артеменко из своего состава.
Позже СМИ распространили информацию, согласно которой А.Артеменко имеет не только украинское гражданство, но, в частности, гражданство Канады. В то же время сам народный депутат заверил, что российского гражданства у него нет. По его словам, более 100 народных депутатов имеют двойное гражданство.
Согласно ст. 4 Конституции, в Украине существует единое гражданство. Основания обретения или прекращения гражданства Украины определяются законом.
27 февраля народный депутат А.Артеменко стал инициатором проекта закона о внесении изменений в закон о гражданстве Украины относительно двойного гражданства.
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"Поскольку в соответствии с Конституцией, решение о досрочных парламентских выборах и о роспуске парламента принимает исключительно президент Украины, я хочу успокоить этих оппозиционеров и отметить, что никаких досрочных парламентских выборов, в которых заинтересована Россия, которая заинтересована в дестабилизации ситуации, я им не подарю".
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