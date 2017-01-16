Финансовые новости
- |
- 20.01.17
- |
- 04:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Украина соберет и подаст в суд ООН доказательства терроризма РФ - Климкин
16:23 17.01.2017 |
Украина соберет доказательства по иску о привлечении Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины и предоставит их в Международный суд ООН в ближайшее время, заявляет министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Мы сейчас будем формализовать эти доказательства, соберем их и... в ближайшее время будем подавать все эти доказательства в Международный суд ООН", - сказал П.Климкин на брифинге во вторник в Киеве.
"Хочу четко указать, в чем мы обвиняем Россию: мы считаем, что при поддержке РФ были совершены такие акты терроризма, именно терроризма - это сбитие самолета Малазийских авиалиний, унесшее 298 жизней, это обстрелы жилых районов Мариуполя, когда было убито 30 человек, это обстрелы жилых районов Краматорска, это уничтожение гражданского пассажирского автобуса... в Волновахе, - это все акты терроризма", - пояснил министр суть иска.
По его словам, Украина в рамках первой части иска требует безотлагательно остановить поставку оружия и каких-либо других средств помощи вооруженным формированиям, а также их финансирование.
"Безотлагательно вернуть контроль Украины участка украинско-российской границы с целью предупреждения каких-либо актов терроризма", - сказал П.Климкин, говоря о требования Украины, содержащихся в иске.
Статьи по теме:
|Порошенко поручил МИД передать иск в суд ООН по нарушению Россией конвенций касательно финансирования терроризма и расовой дискриминации
|16.01.2017
|
"Сегодня весь комплекс работ по досудебному процессу завершен. Сегодня Украина полностью готова чтобы передать в Международный суд ООН в Гааге необходимые документы для привлечения к ответственности Российскую Федерацию по этим двум конвенциям", - отметил П.Порошенко.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|В Лондоне завершились слушания по иску России к Украине о $3 млрд
Слушания под председательством судьи Уильяма Блэра длились три дня. По их завершении судья Блэйр сказал, что сообщит сторонам дату оглашения своего вердикта в ближайшее время. Юристы предполагают, что решение может быть оглашено через несколько недель или даже месяцев.
ТОП-НОВОСТИ
|Украина и МВФ вскоре могут завершить согласование оставшихся технических деталей для предоставления очередного транша - Лагард
|Нацбанк не разрешил банку "Народный капитал" самоликвидироваться и признал его неплатежеспособным
|Bloomberg назвал гривну самой стабильной валютой 2017 года
|Рада дала согласие на допуск иностранных подразделений для участия в военных учениях на территории Украины в 2017 году
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада дала согласие на допуск иностранных подразделений для участия в военных учениях на территории Украины в 2017 году
|Ляшко хочет, чтобы земельная реформа зависела от России – Мушак
|О чем председатель ОБСЕ договорился с Кремлем
|"Самопоміч" набивается в вожди зрадофилов
|Зачем Кличко в Давосе решил примкнуть к "болезненному миру" Пинчука
|Швейцария выделяет $100 млн финансовой помощи Украине - Порошенко
|Украина соберет и подаст в суд ООН доказательства терроризма РФ - Климкин
Это интересно
|Новый стилус Apple Pencil научат примагничиваться к корпусу планшета для транспортировки
|В Breitling сделали часы для владельцев мощнейшего Bentley
Часы оснащены хронографом с функцией обратного хода, системами Chrono Race и Chrono Rally для записи времени кругов или прохождения участков (с памятью на несколько десятков результатов), а также двумя дисплеями с подсветкой и функцией поддержки двух часовых поясов одновременно.
|LG запатентовала смартфон со сгибающимся дисплеем
В сложенном состоянии экран не прячется внутри устройства, а, наоборот, занимает большую часть передней и задней панелей. Кроме того, на торцевой части, по которой происходит сгиб, находится дополнительная сенсорная строка с уведомлениями и, например, кнопками управления музыкальным плеером.
|Водители услышат о приближении "скорой", даже если в салоне автомобиля громко играет музыка
Студенты Королевского технологического института в Стокгольме разработали технологию, которой будут оснащены машины скорой помощи в Швеции. С её помощью можно остановить воспроизведение музыки в автомобилях и оповестить голосом о приближении «скорой».
|Салон автомобиля будущего в представлении Panasonic
|Bosch показала водительское место будущего
Как только водитель садится в кресло, система распознавания лица осуществляет его идентификацию и соответствующим образом настраивает руль, зеркала, температуру в салоне и медиасистему. Бортовой центр управляется посредством сенсорного дисплея и инновационного решения для жестовых команд.
|ZTE Hawkeye: смартфон с функцией отслеживания взгляда пользователя