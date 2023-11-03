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АНАЛІТИКА

У США засновника криптобіржі FTX визнали винним у шахрайстві

10:04 03.11.2023 |

Бізнес

 

Присяжні федерального суду Мангеттена визнали винним у шахрайстві та злочинній змові засновника і колишнього гендиректора криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда. Вердикт ухвалили в четвер, 2 листопада, майже через рік після краху FTX, який потряс фінансові ринки.

Сему Бенкману-Фріду висунули загалом сім пунктів обвинувачення, і за всіма його визнали винним.

Окружний суддя США Льюїс Каплан призначив оголошення вироку Бенкману-Фріду на 28 березня 2024 року. Йому загрожують десятиліття тюремного ув'язнення, пише Reuters.

Стаття на тему:

21.07.23 Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід мав намір коштом інвесторів купити острівну державу Науру та побудувати там бункер
Останній позов FTX Trading розкриває нові подробиці масових шахрайств та особистих мрій Бенкмана-Фріда.

Бенкман-Фрід заперечує провину

Адвокат підсудного Марк Коен заявив, що розчарований рішенням присяжних, але поважає його. "Бенкман-Фрід наполягає на своїй невинності і продовжить рішуче боротися з висунутими проти нього звинуваченнями", - сказав він.

Бенкман-Фрід перебуває у в'язниці з серпня 2023 року після того, як суддя скасував його звільнення під заставу, оскільки той міг впливати на свідчення свідків обвинувачення.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: bitcoin
 

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