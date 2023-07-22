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Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід мав намір коштом інвесторів купити острівну державу Науру та побудувати там бункер
23:21 21.07.2023 |
Останній позов FTX Trading розкриває нові подробиці масових шахрайств та особистих мрій Бенкмана-Фріда.
Зокрема у скарзі йдеться про те, що ексдиректорка дочірнього хедж-фонду компанії Alameda Research (та дівчина Бенкмана-Фріда) Керолайн Еллісон оцінила, що FTX має дефіцит у понад $10 млрд ще за 8 місяців до банкрутства криптобіржі. У документі також стверджується, що Бенкман-Фрід і колишній головний технічний директор FTX Гері Вонг взяли $546 млн в Alameda у травні 2022 року для придбання акцій Robinhood Markets.
Приватний острів та бункер
Але є й у скарзі дещо цікавіше - зокрема плани ексвласника FTX придбати острівну державу Науру та побудувати там бункер.
У випадку загибелі половини чи більше світового населення, острів планували використати для виживання прихильників «ефективного альтруїзму» - філософії, яку публічно приписував сам собі Сем Бенкман-Фрід.
Премії для себе
Приблизно у час оцінки дефіциту FTX Керолайн Еллісон виплатила собі бонус у $22,5 млн - за допомогою серії заплутаних переказів. Дівчина нібито поклала гроші від Alameda на свій рахунок у FTX, причому $10 млн з цих коштів згодом перейшли на її особистий банківський рахунок (частину коштів вона інвестувала у ШІ-стартап).
У різних випадках у 2021 і 2022 роках Еллісон також нібито виписувала собі багатомільйонні бонуси.
Подібними бонусами відзначились і інші топменеджери FTX: Нішад Сінгх, колишній директор з розробки, нібито отримав шахрайський переказ звичайних акцій FTX на суму близько $477 млн, не заплативши нічого натомість, а у лютому 2020 року Сем Бенкман-Фрід нібито надав собі права на понад $6 млн акцій, не заплативши нічого натомість.
Еллісон також нібито отримала $2,75 млн опціонів FTX, не надавши нічого натомість у період з грудня 2020 року по березень 2021 року.
Вихід «на публіку»
Сем Бенкман-Фрід неодноразово висловлював амбіції вивести FTX на біржу. У скарзі стверджується, що він робив певні кроки для цього, хоч і шахрайські.
Зокрема у квітні 2021 року він підписав фіктивний «Договір платіжного агента», датований заднім числом. Угода була підготовлена для зовнішнього аудитора, який мав підготувати фінансовий звіт FTX, оскільки фірма розглядала первинне публічне розміщення акцій.
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