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АНАЛІТИКА

Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід мав намір коштом інвесторів купити острівну державу Науру та побудувати там бункер

23:21 21.07.2023 |

Бізнес

Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід мав намір коштом інвесторів купити острівну державу Науру та побудувати там бункер

 

Останній позов FTX Trading розкриває нові подробиці масових шахрайств та особистих мрій Бенкмана-Фріда.

Зокрема у скарзі йдеться про те, що ексдиректорка дочірнього хедж-фонду компанії Alameda Research (та дівчина Бенкмана-Фріда) Керолайн Еллісон оцінила, що FTX має дефіцит у понад $10 млрд ще за 8 місяців до банкрутства криптобіржі. У документі також стверджується, що Бенкман-Фрід і колишній головний технічний директор FTX Гері Вонг взяли $546 млн в Alameda у травні 2022 року для придбання акцій Robinhood Markets.

Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід мав намір коштом інвесторів купити острівну державу Науру та побудувати там бункер

 У грудні 2022-го року Сема Бенкмана-Фріда заарештували на Багамах.

Приватний острів та бункер

Але є й у скарзі дещо цікавіше - зокрема плани ексвласника FTX придбати острівну державу Науру та побудувати там бункер.

У випадку загибелі половини чи більше світового населення, острів планували використати для виживання прихильників «‎ефективного альтруїзму» - філософії, яку публічно приписував сам собі Сем Бенкман-Фрід.

Премії для себе

Приблизно у час оцінки дефіциту FTX Керолайн Еллісон виплатила собі бонус у $22,5 млн - за допомогою серії заплутаних переказів. Дівчина нібито поклала гроші від Alameda на свій рахунок у FTX, причому $10 млн з цих коштів згодом перейшли на її особистий банківський рахунок (частину коштів вона інвестувала у ШІ-стартап).

У різних випадках у 2021 і 2022 роках Еллісон також нібито виписувала собі багатомільйонні бонуси.

Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід мав намір коштом інвесторів купити острівну державу Науру та побудувати там бункер

 Ексдівчина Бенкмана-Фріда та директорка дочірньої фірми FTX визнала себе виною у шахрайстві - їй загрожує до 110 років позбавлення волі

Подібними бонусами відзначились і інші топменеджери FTX: Нішад Сінгх, колишній директор з розробки, нібито отримав шахрайський переказ звичайних акцій FTX на суму близько $477 млн, не заплативши нічого натомість, а у лютому 2020 року Сем Бенкман-Фрід нібито надав собі права на понад $6 млн акцій, не заплативши нічого натомість.

Еллісон також нібито отримала $2,75 млн опціонів FTX, не надавши нічого натомість у період з грудня 2020 року по березень 2021 року.

Вихід «‎на публіку»

Сем Бенкман-Фрід неодноразово висловлював амбіції вивести FTX на біржу. У скарзі стверджується, що він робив певні кроки для цього, хоч і шахрайські.

Зокрема у квітні 2021 року він підписав фіктивний «Договір платіжного агента», датований заднім числом. Угода була підготовлена ​​для зовнішнього аудитора, який мав підготувати фінансовий звіт FTX, оскільки фірма розглядала первинне публічне розміщення акцій.


Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід мав намір коштом інвесторів купити острівну державу Науру та побудувати там бункер
За матеріалами: ITC.ua
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