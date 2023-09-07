Apple придбала BIS Record – шведський лейбл класичної музики

Apple нарощує зусилля з залучення шанувальників класичної музики - на цей раз компанія придбала шведський звукозаписний лейбл із 50-річною історією BIS Records.

Apple об'єднає лейбл зі своїми музичними сервісами Apple Music Classical і Platoon.

Засновник BIS Record Роберт фон Бар зазначив, що BIS Records та Apple поділяють «фундаментальну віру в важливість збереження якості аудіо» та додав, що «‎уважно стежить за технологією об'ємного звуку iPhone».

«Задача BIS полягала в тому, щоб виховувати молодих класичних артистів і цікавих живих композиторів, і зберігати цей музичний скарб. Apple, з власною історією інновацій і любові до музики, є ідеальною домівкою для входження в наступну еру, де класична музика та технології будуть працювати в гармонії», - сказав фон Бар у заяві.

У далекому 2014 році Apple придбала виробника аудіообладнання Beats Electronics, а також пов'язане з ним підприємство Beats Music, яке надає послуги з онлайн-трансляції музики (сума угоди - $3 млрд). За 4 роки після цього техногігант поглинув ще й невелику компанію з розповсюдження музики та технологій Platoon за нерозголошену суму. Зрештою Apple випустила додаток під назвою Platoon for Artists, призначений для того, щоб допомогти музикантам просувати свої пісні та переглядати аналітику потокового передавання.

У 2021 році Apple придбала стримінговий сервіс класичної музики Primephonic за невідому суму. Програма містить величезну базу даних з інформацією про композиторів, оркестри та диригентів, що допомогло забезпечити більш привабливі враження для шанувальників жанру. Зрештою, минулої весни технічний гігант представив власний застосунок Apple Music Classical, запропонувавши поточним передплатникам Apple Music отримати доступ до понад 5 мільйонів класичних треків, які можна шукати за такими даними, як композитор, диригент або номер каталогу.