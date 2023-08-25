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Маск компенсує понад 3,3 тис. інвесторів по $12,4 тис. за твіт п'ятирічної давності
21:34 25.08.2023 |
Американський автовиробник Tesla Inc. і голова компанії Ілон Маск виплатять 3350 інвесторам по $12,397 тис. за колективним позовом, що стосувався повідомлення про підготовку викупу Tesla.
Компенсацію отримають акціонери Tesla, які подали скаргу до кінця вересня 2022 року, пише MarketWatch. Загальний розмір виплат становитиме близько $41 млн - тоді як деякі інвестори оцінювали сукупні втрати через волатильність акцій у $12 млрд.
Як повідомлялося, у серпні 2018 року Маск написав твіт, що він розглядає можливість викупу всіх акцій Tesla за $420 за папір із подальшим делістингом і вже отримав фінансові гарантії для здійснення операції. Викуп компанії так і не відбувся.
"Неправдиві публічні висловлювання і замовчування Маска, які вводять в оману, спричинили велику плутанину на ринку і зашкодили інвесторам", - йшлося у скарзі Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).
Відтоді капіталізація Tesla зросла майже в 10 разів, а Маск посідає перше місце в списку найбагатших людей світу зі статками в $215 млрд, зазначає MarketWatch.
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