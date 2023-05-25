Фінансові новини
- |
- 25.05.23
- |
- 19:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Шакіл О'Ніл отримав виклик до суду по FTX просто під час баскетбольного матчу — до цього він місяцями ховався від кур'єрів
18:29 25.05.2023 |
О'Ніл коментував баскетбольний матч NBA, а судові кур'єри, які побачили трансляцію по телебаченню, швидко зорієнтувались і прибули на місце, щоб вручити зірці юридичні документи.
Скарга, якої місяцями уникав Шакіл О'Ніл, надіслана від адвокатів інвесторів FTX і є частиною колективного позову проти збанкрутілої криптобіржі. О'Ніл - лише один з кількох знаменитостей, які рекламували FTX. В позові згадуються баскетболіст Стеф Каррі, професійний гравець в американський футбол Том Брейді та його колишня дружина, модель Жізель Бюндген, комік Ларрі Девід, а також тенісна зірка Наомі Осака.
Стаття на тему:
11.05.23 Податкова США висунула претензії майже на $44 млрд FTX та повʼязаним компаніям
Служба внутрішніх доходів США (IRS), яка займається збором податків, висунула претензії біржі FTX та афілійованим з нею організаціям на загальну суму $43,8 млрд.
Здається, що О'Ніл і Каррі, навіть пожартувати про колективний позов під час передматчової бесіди в студії:
«Дякую, що втягнув мене в неприємності», - жартома сказав О'Ніл Каррі, який сміявся. «Не кажи нічого, мовчи», - додав він перед тим, як співведучий спробував швидко змінити тему.
Ще один документ, який надали О'Нілу, стосувався його власного NFT-проєкту Astrals, запущеного у березні минулого року на базі Solana, і який, як стверджується у позові, «пропонував продаж незареєстрованих цінних паперів».
Згідно з Wall Street Journal, кур'єри неодноразово намагалися відстежити О'Ніла біля дому, на студіях TNT і навіть у його колишньої дружини. Одного разу вони кинули документацію на його позашляховик, хоча навряд чи це можна кваліфікувати як «офіційне вручення».
Адвокат Адам Московіц сказав, що після вручення позовів О'Ніл вигнав кур'єра з арени.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США схвалили продаж Україні ППО NASAMS на $285 млн
|Архієрейський собор ПЦУ схвалив перехід на новоюліанський церковний календар із 1 вересня 2023 року
|НАЗК виявило порушення у фінансуванні партії «Слуга народу»
|ПЦУ переходить на новий календар. Коли буде Різдво, Великдень, Покрова і Миколая
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Шакіл О'Ніл отримав виклик до суду по FTX просто під час баскетбольного матчу — до цього він місяцями ховався від кур'єрів
|Sony анонсувала портативний ігровий пристрій для стримінгу ігор з PS5 та бездротові навушники PlayStation з lossless аудіо
|AMD Radeon RX 7600 - відеокарта нового покоління для ігор у Full HD за ціною $269
|Lexus LC 500 отримав оновлення для 2024 року
|Hyundai показав оновлений хетчбек i20
|У Японії вперше заарештували блогера за публікацію спойлерів до відеоігор на YouTube
Бізнес
|«Купувати алкоголь долонею». Amazon One вводить підтвердження віку без документів
|У ФРН дозволили Google видаляти лише доведену брехню
|Xiaomi представила нову версію Redmi K60 з 16 ГБ ОЗП і 1 ТБ пам'яті за $439
|Honda презентувала новий кросовер CR-V для Європи
|Honda представила кросовер e:Ny1 для Європи
|Дрони Amazon доставили всього 100 замовлень цього року — в 100 разів менше, ніж сподівалась компанія
|ВПС США вперше випробували мікрохвильову гармату THOR для знищення груп безпілотників одним пострілом