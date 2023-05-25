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АНАЛІТИКА

Шакіл О'Ніл отримав виклик до суду по FTX просто під час баскетбольного матчу — до цього він місяцями ховався від кур'єрів

18:29 25.05.2023 |

Бізнес

 

О'Ніл коментував баскетбольний матч NBA, а судові кур'єри, які побачили трансляцію по телебаченню, швидко зорієнтувались і прибули на місце, щоб вручити зірці юридичні документи.

Скарга, якої місяцями уникав Шакіл О'Ніл, надіслана від адвокатів інвесторів FTX і є частиною колективного позову проти збанкрутілої криптобіржі. О'Ніл - лише один з кількох знаменитостей, які рекламували FTX. В позові згадуються баскетболіст Стеф Каррі, професійний гравець в американський футбол Том Брейді та його колишня дружина, модель Жізель Бюндген, комік Ларрі Девід, а також тенісна зірка Наомі Осака.

Стаття на тему:

11.05.23 Податкова США висунула претензії майже на $44 млрд FTX та повʼязаним компаніям
Служба внутрішніх доходів США (IRS), яка займається збором податків, висунула претензії біржі FTX та афілійованим з нею організаціям на загальну суму $43,8 млрд.

Здається, що О'Ніл і Каррі, навіть пожартувати про колективний позов під час передматчової бесіди в студії:

«Дякую, що втягнув мене в неприємності», - жартома сказав О'Ніл Каррі, який сміявся. «Не кажи нічого, мовчи», - додав він перед тим, як співведучий спробував швидко змінити тему.


Ще один документ, який надали О'Нілу, стосувався його власного NFT-проєкту Astrals, запущеного у березні минулого року на базі Solana, і який, як стверджується у позові, «пропонував продаж незареєстрованих цінних паперів».

Згідно з Wall Street Journal, кур'єри неодноразово намагалися відстежити О'Ніла біля дому, на студіях TNT і навіть у його колишньої дружини. Одного разу вони кинули документацію на його позашляховик, хоча навряд чи це можна кваліфікувати як «‎офіційне вручення».

Адвокат Адам Московіц сказав, що після вручення позовів О'Ніл вигнав кур'єра з арени.


Шакіл О&apos;Ніл отримав виклик до суду по FTX просто під час баскетбольного матчу — до цього він місяцями ховався від кур&apos;єрів
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: bitcoin
 

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