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«Офіси перетворюються на міста-примари». Сундар Пічаї став на захист нової політики Google щодо спільного використання робочих столів в офісах
Генеральний директор Google Сундар Пічаї каже, що деякі співробітники з'являються в офісах лише двічі на тиждень, а нова політика спільного використання робочого простору має зекономити витрати компанії на оренду нерухомості.
«Очевидно, що керівники намагаються бути ефективними та заощадити гроші. До речі, є й люди, які приходять на роботу та скаржаться, що навколо них самі порожні столи. Працювати у «місті-примарі» - не дуже приємний досвід», - каже Пічаї.
Минулого місяця CNBC опублікував статтю про плани Google «ділити робочі столи між співробітниками» з метою скорочення витрат в п'яти найбільших офісах хмарного підрозділу компанії.
Пічаї зазначив, що чимало співробітників відвідують офіс лише двічі на тиждень, що свідчить про неефективне використання робочого простору:
«У нас дуже дорога нерухомість, яка використовується лише 30% часу».
На загальних зборах віцепрезидент зі стратегії та операцій Google Cloud Анас Осман заявив, що лише третина співробітників приходить в офіси чотири рази на тиждень. У рамках пілотного проєкту працівники відтепер матимуть спільні робочі столи, які по черзі ділитимуть з колегами.
«Ці столи використовувались приблизно 35% часу протягом чотирьох і більше днів. Це хороший спосіб стати більше ефективними та оптимізувати роботу», - сказав Осман.
За його словами, пілотний проєкт вже призвів до підвищення продуктивності в командах.
Сундар Пічаї наголосив, що нова політика призначена лише для працівників хмарного підрозділу (що становить близько 25% від усієї робочої сили компанії) та додав, що компанія надає командам «свободу в експериментах».
У четвертому кварталі 2022 року Google Cloud приніс дохід у розмірі $7,32 млрд - це більше на 32% за аналогічний період попереднього року, але менше прогнозованої суми. Google загалом отримала $13,62 млрд чистого прибутку за квартал та $59,97 млрд за рік. Обидва показники менші за цифри 2021 року.
Політика спільного використання робочих столів - черговий крок компанії зі скорочення витрат у межах боротьби зі складною глобальною економічною ситуацією. Раніше Alphabet оголосила про звільнення 12 тисяч співробітників в усіх командах, включно з відділами, відповідальними за підбір персоналу та деякі корпоративні функції, а також групами інженерів та продуктів.
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