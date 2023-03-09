Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Офіси перетворюються на міста-примари». Сундар Пічаї став на захист нової політики Google щодо спільного використання робочих столів в офісах

11:49 09.03.2023 |

Бізнес, Новини IT

 

Генеральний директор Google Сундар Пічаї каже, що деякі співробітники з'являються в офісах лише двічі на тиждень, а нова політика спільного використання робочого простору має зекономити витрати компанії на оренду нерухомості.

«Очевидно, що керівники намагаються бути ефективними та заощадити гроші. До речі, є й люди, які приходять на роботу та скаржаться, що навколо них самі порожні столи. Працювати у «місті-примарі» - не дуже приємний досвід», - каже Пічаї.

Минулого місяця CNBC опублікував статтю про плани Google «ділити робочі столи між співробітниками» з метою скорочення витрат в п'яти найбільших офісах хмарного підрозділу компанії.

Пічаї зазначив, що чимало співробітників відвідують офіс лише двічі на тиждень, що свідчить про неефективне використання робочого простору:

«У нас дуже дорога нерухомість, яка використовується лише 30% часу».

На загальних зборах віцепрезидент зі стратегії та операцій Google Cloud Анас Осман заявив, що лише третина співробітників приходить в офіси чотири рази на тиждень. У рамках пілотного проєкту працівники відтепер матимуть спільні робочі столи, які по черзі ділитимуть з колегами.

«Ці столи використовувались приблизно 35% часу протягом чотирьох і більше днів. Це хороший спосіб стати більше ефективними та оптимізувати роботу», - сказав Осман.

За його словами, пілотний проєкт вже призвів до підвищення продуктивності в командах.

Сундар Пічаї наголосив, що нова політика призначена лише для працівників хмарного підрозділу (що становить близько 25% від усієї робочої сили компанії) та додав, що компанія надає командам «свободу в експериментах».

У четвертому кварталі 2022 року Google Cloud приніс дохід у розмірі $7,32 млрд - це більше на 32% за аналогічний період попереднього року, але менше прогнозованої суми. Google загалом отримала $13,62 млрд чистого прибутку за квартал та $59,97 млрд за рік. Обидва показники менші за цифри 2021 року.

Політика спільного використання робочих столів - черговий крок компанії зі скорочення витрат у межах боротьби зі складною глобальною економічною ситуацією. Раніше Alphabet оголосила про звільнення 12 тисяч співробітників в усіх командах, включно з відділами, відповідальними за підбір персоналу та деякі корпоративні функції, а також групами інженерів та продуктів.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Google
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,5671
  0,4461
 1,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1242  0,04 0,10 38,8768  0,10 0,26
EUR 39,9597  0,06 0,15 40,8823  0,19 0,46

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес