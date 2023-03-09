«Офіси перетворюються на міста-примари». Сундар Пічаї став на захист нової політики Google щодо спільного використання робочих столів в офісах

Генеральний директор Google Сундар Пічаї каже, що деякі співробітники з'являються в офісах лише двічі на тиждень, а нова політика спільного використання робочого простору має зекономити витрати компанії на оренду нерухомості.

«Очевидно, що керівники намагаються бути ефективними та заощадити гроші. До речі, є й люди, які приходять на роботу та скаржаться, що навколо них самі порожні столи. Працювати у «місті-примарі» - не дуже приємний досвід», - каже Пічаї.

Минулого місяця CNBC опублікував статтю про плани Google «ділити робочі столи між співробітниками» з метою скорочення витрат в п'яти найбільших офісах хмарного підрозділу компанії.

Пічаї зазначив, що чимало співробітників відвідують офіс лише двічі на тиждень, що свідчить про неефективне використання робочого простору:

«У нас дуже дорога нерухомість, яка використовується лише 30% часу».

На загальних зборах віцепрезидент зі стратегії та операцій Google Cloud Анас Осман заявив, що лише третина співробітників приходить в офіси чотири рази на тиждень. У рамках пілотного проєкту працівники відтепер матимуть спільні робочі столи, які по черзі ділитимуть з колегами.

«Ці столи використовувались приблизно 35% часу протягом чотирьох і більше днів. Це хороший спосіб стати більше ефективними та оптимізувати роботу», - сказав Осман.

За його словами, пілотний проєкт вже призвів до підвищення продуктивності в командах.

Сундар Пічаї наголосив, що нова політика призначена лише для працівників хмарного підрозділу (що становить близько 25% від усієї робочої сили компанії) та додав, що компанія надає командам «свободу в експериментах».

У четвертому кварталі 2022 року Google Cloud приніс дохід у розмірі $7,32 млрд - це більше на 32% за аналогічний період попереднього року, але менше прогнозованої суми. Google загалом отримала $13,62 млрд чистого прибутку за квартал та $59,97 млрд за рік. Обидва показники менші за цифри 2021 року.

Політика спільного використання робочих столів - черговий крок компанії зі скорочення витрат у межах боротьби зі складною глобальною економічною ситуацією. Раніше Alphabet оголосила про звільнення 12 тисяч співробітників в усіх командах, включно з відділами, відповідальними за підбір персоналу та деякі корпоративні функції, а також групами інженерів та продуктів.