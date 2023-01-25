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Amazon обігнав Apple. Рейтинг найдорожчих брендів у світі
17:06 25.01.2023 |
Amazon став найдорожчим брендом за підсумками минулого року, на другому місці опинилася компанія Apple, а на третьому - Google. Про це йдеться у звіті Brand Finance.
Вартість Amazon знизилася на 15% (з $350,3 млрд до $299,3 млрд). Це пов'язано зі зниженням довіри клієнтів до бренду через збільшення термінів доставлення товарів. Також це могло бути спричинене зменшенням потреби в інтернет-купівлі після зняття ковідних обмежень.
У минулому звіті Brand Finance лідирувала Apple. Згідно з новими даними, компанія втратила 16% вартості (з $355,1 млрд до $297,5 млрд). Це пов'язують із падінням очікуваного прибутку.
Третім найдорожчим брендом, як і минулого року, назвали Google. Вартість компанії зросла на 7% до $281,4 млрд.
Всього до рейтингу потрапили 48 технологічних брендів, тоді як у 2022 році їх було 50. Цього року вибули Snapchat та Twitter.
Відчутні втрати також були у Samsung Group (ціна бренду впала на 7% до $99,7 млрд), Alibaba.com (мінус 56% до $10 млрд) і Facebook (ціна знизилася на 42% до $59,0 млрд).
Зросла вартість Instagram (плюс 42% до $47,4 млрд) та LinkedIn (плюс 49% до $15,5 млрд). Також додала у вартості Tesla (ціна бренду зросла на 44% до $66,2 млрд).
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