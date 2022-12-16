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АНАЛІТИКА

Оцінка SpaceX виросла до $140 мільярдів, – Bloomberg

23:01 15.12.2022 |

Бізнес

 

SpaceX Ілона Маска пропонує акції по $77 за штуку, що підвищить оцінку компанії приблизно до $140 млрд.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланям на джерела.

Останніми тижнями SpaceX обговорювала різні ціни, але зрештою зупинилася на $140 млрд для оцінки в тендерній пропозиції. Однак невідомо, чи буде компанія прагнути залучити капітал у первинному раунді фінансування за такою оцінкою.

За даними Bloomberg Billionaires Index, Маск, найбагатша людина у світі, має майже $168 млрд. Згідно з індексом, його частка в SpaceX оцінюється приблизно в $47 млрд.

SpaceX займається запуском кораблів сімейства Dragon, що дозволяє доставляти екіпажі та вантажі на Міжнародну космічну станцію. Крім того, їй належить сервіс супутникового інтернету Starlink, який Маск обіцяв згодом виділити на самостійну компанію.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: SpaceX
 

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