Ілон Маск заявив, що більше не хоче бути гендиректором Twitter, Tesla чи будь-якої іншої компанії

У середу Маск дав свідчення у суді щодо його гігантського компенсаційного пакета у Tesla, та під час виступу заявив, що не хоче виконувати роль CEO у своїх компаніях.

"Я, відверто кажучи, не хочу бути генеральним директором жодної компанії", - сказав Маск.

Суд нині розбирається - чи діяло правління Tesla належним чином при схваленні платіжної суми для Маска у розмірі близько 52 мільярдів доларів і чи впливав сам Ілон на це рішення.

Свідчення Маска також стосувалися його самопризначених "титулів" - зокрема, чи був він напідпитку, коли у 2021 році назвав себе "технокоролем Tesla" під час подачі заявки до Комісії з цінних паперів та бірж США (Маск заявив, що був тверезим, але його вимова демонструвала протилежне).

Маск пояснив, чому його дратує звання "CEO", зазначивши, що він не розглядає свою роль у компаніях як роль традиційного виконавчого директора.

"У SpaceX я дійсно відповідаю за розробку ракет, а у Tesla - за технологію автомобілів. Генеральний директор часто розглядається лише як людина, зосереджена на бізнесі. Насправді моя роль - це інженер, що створює технології та стежить за їх розробкою і командою неймовірних інженерів", - сказав Ілон.

Також він наголосив, що не планує залишатися надалі генеральним директором Twitter. Маск очолив компанію два тижні тому і з того часу звільнив вже половину штатного та 80% позаштатного персоналу, запустив і відкликав кілька ідей щодо нових продуктів і спостерігав за відходом з платформи кількох відомих рекламодавців.

"Я сподіваюся скоротити свій час у Twitter і з часом знайти когось іншого, хто б керував компанією", - сказав він. (Раніше Маск повідомляв інвесторам, що він планує виконувати обов'язки генерального директора Twitter тимчасово.)

За словами Джеймса Мердока, колишнього члена правління Tesla, Маск думає про те, щоб зрештою залишити й посаду генерального директора автовиробника. Пізніше того ж дня Мердок засвідчив, що Ілон конкретно назвав, кого він хоче бачити на посаді генерального директора Tesla.

Відповідаючи на запитання, як він проводив свій час у 2017 році, поки збирався платіжний пакет, Маск сказав, що розподіляв свою увагу між Tesla та SpaceX, витрачаючи менше часу на створення тунелів з Boring Company та чипів Neuralink.

нвестори висловлюють занепокоєння щодо здатності Маска виконувати багато завдань і переймаються - чи не бере мільярдер занадто багато на себе, щоб законно керувати такою кількістю компаній. Маск заявив, що проводить більшу частину свого часу "там, де є криза".

Коли Маска попросили розповісти про його агресивну позицію щодо регуляторів, зокрема Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), він відповів:

"Загалом я вважаю, що місія SEC хороша, але питання в тому, чи вона виконується належним чином. У деяких випадках я думаю, що це не так. SEC не в змозі розслідувати речі, які повинна розслідувати, і приділяє занадто багато уваги речам, які не мають до неї жодного стосунку".

При цьому Маск згадав про FTX - криптовалютну біржу, яка нещодавно оголосила про банкрутство.

"Чому не приділили уваги FTX? Інвестори втратили мільярди. Але SEC продовжує переслідувати саме мене, попри те, що акціонери отримують велику винагороду. Це не має сенсу".

Він також наголосив, що ніхто не схвалює його твіти до того, як він їх опублікує, попри угоду 2018 року з SEC, яка встановила нагляд за його публічними повідомленнями після невдалої спроби Маска приватизувати Tesla. Надалі Маск звернувся до суду, щоб скасувати угоду і стверджував, що його змусили її підписати.

"Угода була прийнята під тиском, тож вона не має сили", - сказав Маск у суді.

Маска також запитали про образливий для SEC твіт 2020 року, у якому він написав: "SEC, three letter acronym, middle word is Elon's" (SEC - це абревіатура з трьох слів, середнє - Ілон).

Під присягою Маск сказав, що мав на увазі "Save Elon's Company" (Врятуйте компанію Ілона), але його неправильно зрозуміли.

Ілон і раніше неодноразово заявляв про своє небажання виконувати роль SEO. Так, у грудні 2021 року Маск продав черговий пакет акцій Tesla та супроводив подію жартівливим твітом про відставку - де написав, що думає стати... інфлюєнсером на повний робочий день.