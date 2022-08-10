Маск продає акції Tesla на суму 6,9 млрд доларів, посилаючись на можливість примусової операції з Twitter

Головний виконавчий директор Тesla Inc Ілон Маск продав акції виробника електромобілів на суму 6,9 млрд доларів, заявивши, що кошти можуть бути використані для фінансування потенційної угоди з Twitter, якщо він програє судовий позов з платформою соціальних мереж.

"У (сподіваюся, малоймовірному) випадку, коли Twitter змусить закрити цю угоду *і * деякі партнери з пайової участі не закриють угоду, важливо уникнути екстреного продажу акцій Tesla", - написав він у Твіттері. пізно у вівторок.

На початку липня Маск розірвав угоду від 25 квітня про покупку Twitter за 44 мільярди доларів. Twitter подав до суду на Маска, щоб змусити його завершити транзакцію, відхиливши його заяву про те, що він був введений в оману про кількість спам-акаунтів на платформі соціальних мереж, оскільки це каяття покупця після падіння акцій технологічних компаній. Обидві сторони постануть перед судом 17 жовтня.

"Вулиця побачать у цьому покерному русі, що шанси на угоду з Twitter тепер більш вірогідні", - написав у Твіттері Ден Айвз, аналітик Wedbush Securities.

В інших коментарях у Твіттері у вівторок Маск відповів «так», коли його запитали, чи закінчив він продавати акції Tesla, а також сказав, що знову придбає акції Tesla, якщо угоду з Twitter не буде закрито.

Tesla не одразу відповіла на запит Reuters про коментарі.

Маск, найбагатша людина у світі, продав акції Tesla на суму 8,5 мільярда доларів у квітні і заявив, що на той час подальших продажів не планується. Але з того часу експерти з правових питань припустили, що якщо Маск буде змушений завершити угоду з придбання або врегулювати суперечку із застосуванням жорсткого штрафу, він, швидше за все, продасть більше акцій Tesla.

Маск продав близько 7,92 млн акцій у період з 5 по 9 серпня, згідно з численними документами. За підрахунками Reuters, зараз йому належить 155,04 млн. акцій Tesla, або трохи менше 15% акцій автовиробника.

Останні продажі призвели до того, що загальний обсяг продажів акцій Tesla Маском становив близько 32 мільярдів доларів менш ніж за рік.

Акції Tesla зросли майже на 15% з того часу, як 20 липня автовиробник повідомив про більш високий, ніж очікувалося, прибуток, чому також сприяв законопроект адміністрації Байдена про клімат, який, якщо його буде прийнято, зніме обмеження на податкові пільги для електромобілів.

Маск також підтрунював у вівторок, що він може запустити свою власну платформу у соціальних мережах. На запитання користувача Twitter, чи він думав про створення власної платформи, якщо угода не буде закрита, він відповів: «X.com».