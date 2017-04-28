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Топливно-энергетический комплекс
Apple запретила использовать грушу в качестве логотипа
10:45 28.04.2017 |
«Все хотят быть похожими на нас!» Видимо, таким принципом руководствуется компания Apple, а также ее юристы, которые запретили компании Pear Technologies (дословно - «Грушевые технологии») использовать в качестве логотипа силуэт груши, пишет The Register. Резиденты китайского Макао подались на регистрацию «груши» еще в 2014 году, после чего тут же столкнулись с возражением Apple.
Прошло несколько лет апелляций и разбирательств, после чего на днях было вынесено окончательное решение: эксперты пришли к выводу, что груша действительно напоминает надкусанное яблоко. В частности, это касается абстрактных стилизаций и закругленных силуэтов обоих логотипов, а также слова Pear («груша»), которое звучит как отсылка и усиливает сходство с Apple. Незначительными признаны доводы о том, что черенок груши и лист яблока различаются, наклонены в разные стороны, первый соединен с основным объектом, а второй нет.
Таким образом, эксперты в дизайне логотипов и торговых марок сумели сравнивать несравнимое: два разных фрукта. Pear Technologies было отказано в регистрации товарного знака в Европе. Pear Technologies пыталась параллельно продвинуть переработанное лого, но и оно было запрещено.
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