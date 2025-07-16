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MacBook отримуватимуть оновлення без розпакування на складах: Apple тестує нову технологію

16:58 15.07.2025 |

Новини IT

MacBook отримуватимуть оновлення без розпакування на складах: Apple тестує нову технологію

 

У мережі з'явилася цікава інформація про плани Apple щодо оновлення не розпакованих Mac.

Портал 9to5Mac повідомив, що у файлах macOS 26 beta 3 виявлено згадку про систему оновлення Mac без розкриття коробки.

Найімовірніше, технологія буде схожа з тією, що застосовується для оновлення iOS в iPhone з весни 2024 року. Для цього співробітники американських підрозділів Apple Store поміщають коробки зі смартфонами в спеціальний пристрій під управлінням Mac mini, і програма Presto безконтактно вмикає iPhone, оновлює iOS і вимикає девайс. Найімовірніше, для оновлень iPhone використовується NFC, але в Mac ця технологія не підтримується, тому логічно припустити, що оновлення відбуватиметься через Bluetooth і тільки з MacBook, оскільки стаціонарний Mac потребує постійного джерела живлення.

MacBook отримуватимуть оновлення без розпакування на складах: Apple тестує нову технологію
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Apple
 

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