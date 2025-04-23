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АНАЛІТИКА

Найбільший у світі виробник акумуляторів для електромобілів китайська CATL створила батарею, яка за 5 хвилин зарядки додасть запас ходу 520 кілометрів

15:39 23.04.2025 |

Новини IT, Транспорт

Найбільший у світі виробник акумуляторів для електромобілів китайська CATL створила батарею, яка за 5 хвилин зарядки додасть запас ходу 520 кілометрів

 

Найбільший у світі виробник акумуляторів для електромобілів китайська компанія CATL представила низку нових розробок у сфері акумуляторів.

Мова йде про модернізовану версію акумулятора Shenxing, яка дозволяє збільшити запас ходу до 520 км у процесі 5-хвилинної зарядки. Це більше, ніж обіцяні найближчим конкурентом - компанією BYD 400 км за той же самий час зарядки.

За словами представників CATL, її система здатна забезпечити швидкість зарядки у 1,3 МВт навіть за умов температури до -10°С. Модернізовані акумулятори Shenxing здатні заряджатись з 5 до 80% за 15 хвилин.

CATL також представила нову натрій-іонну батарею, що отримала назву Naxtra. За інформацією Bloomberg, нові осередки вже придатні до комерційного використання і були випробувані за низки екстремальних умов високих та низьких температур. Нові акумулятори здатні забезпечити до 200 км запасу ходу для гібридних автівок та до 500 км - для електрокарів.

На думку деяких експертів, натрій має перевагу над літієм у використанні в батареях. Використання натрію більш доцільне з економічної точки зору та не становить небезпеки теплового розширення, як у випадку з літієвими акумуляторами.

Представники CATL вважають, що натрій-іонні акумулятори можуть замінити до половини літій-залізо-фосфатних батарей на ринку. Окрім цього компанія представила батарею з подвійним живленням, здатну забезпечити максимальний запас ходу до 1,5 тис. км на одній зарядці. У цьому акумуляторі звичайний осередок швидкої зарядки об'єднаний з окремим допоміжним блоком для підвищення продуктивності.

Однак розв'язана Дональдом Трампом торгівельна війна з Китаєм навряд чи дозволить новим розробкам CATL потрапити на американський ринок. Акумулятори CATL використовуються у широкому спектрі електромобілів, включаючи Tesla та Ford. І хоча компанія могла б ліцензувати свої технології американським автовиробникам, напруження, що зростає, ймовірно, ускладнить це в найближчій перспективі.

До того ж Пентагон нещодавно додав CATL до списку китайських військових компаній, що ще більше ускладнить бізнес для неї на американському ринку.
За матеріалами: ITC.ua
 

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