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АНАЛІТИКА

BYD представила електромобілі, які заряджаються так само швидко, як заправляються традиційні авто

14:52 18.03.2025 |

Транспорт

BYD представила електромобілі, які заряджаються так само швидко, як заправляються традиційні авто

 

Китайський автовиробник BYD представив нові електромобілі, які, за словами компанії, можуть заряджатися майже так швидко, як заправляються традиційні авто. Про це повідомляє Bloomberg.

BYD каже, що нові електромобілі Han L та Tang L здатні проїхати до 400 кілометрів лише після п'яти хвилин зарядки. Крім того, вони можуть розганятися до 100 км/год всього за дві секунди. Продажі цих моделей з новою технологією почнуться у квітні 2025 року. Ціни на них складатимуть 270 тисяч юанів ($37,3 тисячі) і 280 тисяч юанів ($38,7 тисячі) відповідно.

Крім того, BYD планує побудувати близько чотирьох тисяч нових зарядних станцій у Китаї для підтримки швидкої зарядки.

BYD представила електромобілі, які заряджаються так само швидко, як заправляються традиційні авто

 BYD Tang L

Після цих новин акції компанії зросли на 6%, досягнувши рекордного рівня, що збільшило ринкову вартість BYD до $162 мільярдів - більше, ніж у Ford, General Motors та Volkswagen разом.

Крім того, китайський автовиробник продемонстрував неймовірно успішний старт 2025 року. У січні BYD поставила понад 318 тисяч гібридних та електромобілів, що на 161% більше порівняно з тим самим періодом минулого року.
За матеріалами: mezha.media
 

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