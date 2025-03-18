Фінансові новини
- |
- 18.03.25
- |
- 16:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
BYD представила електромобілі, які заряджаються так само швидко, як заправляються традиційні авто
14:52 18.03.2025 |
Китайський автовиробник BYD представив нові електромобілі, які, за словами компанії, можуть заряджатися майже так швидко, як заправляються традиційні авто. Про це повідомляє Bloomberg.
BYD каже, що нові електромобілі Han L та Tang L здатні проїхати до 400 кілометрів лише після п'яти хвилин зарядки. Крім того, вони можуть розганятися до 100 км/год всього за дві секунди. Продажі цих моделей з новою технологією почнуться у квітні 2025 року. Ціни на них складатимуть 270 тисяч юанів ($37,3 тисячі) і 280 тисяч юанів ($38,7 тисячі) відповідно.
Крім того, BYD планує побудувати близько чотирьох тисяч нових зарядних станцій у Китаї для підтримки швидкої зарядки.
Після цих новин акції компанії зросли на 6%, досягнувши рекордного рівня, що збільшило ринкову вартість BYD до $162 мільярдів - більше, ніж у Ford, General Motors та Volkswagen разом.
Крім того, китайський автовиробник продемонстрував неймовірно успішний старт 2025 року. У січні BYD поставила понад 318 тисяч гібридних та електромобілів, що на 161% більше порівняно з тим самим періодом минулого року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|В діях керівника Офісу НКЦПФР, який їздив на вигадану конференцію у Фінляндію, порушень не виявлено
ТОП-НОВИНИ
|Bloomberg: в РФ вимагають у США зупинити всі поставки зброї Україні для «перемир'я»
|Пройшов випробування український дрон дальністю на 3 тис. км - Зеленський
|Сплив строк давності: Суд закрив справу проти банкіра Мецгера за напад на журналістів. Зараз він очолює «Укрфінжитло»
|ЄС підтвердив вихід США з групи, яка розслідує злочин агресії Росії проти України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Google купує ізраїльський стартап з кібербезпеки Wiz за $32 млрд
|BYD представила електромобілі, які заряджаються так само швидко, як заправляються традиційні авто
|Компанія Ілона Маска xAI придбала відеостартап, який працює за аналогією Sora від OpenAI
|Qualcomm представила нові чипи Snapdragon G для портативних ігрових консолей
|Bloomberg: Apple додасть у навушники AirPods можливість синхронного перекладу мови
|Процесори Intel Panther Lake затримуються до 2026 року — нова дорожня карта
Бізнес
|Китайський конкурент Tesla обирає місце для третього заводу в Європі: фаворит – Німеччина
|Starbucks зобов’язали виплатити $50 мільйонів кур'єру, який обпікся гарячою кавою
|ChatGPT став доступний як помічник за замовчуванням на Android
|Представлено Mercedes-Benz CLA: 792 км без підзарядки, двоступенева коробка передач та ШІ від Microsoft й Google
|Китай запроваджує обов'язкове маркування контенту, створеного штучним інтелектом, для боротьби з дезінформацією
|IT-компанії можуть повернутися до очних співбесід через зростання випадків шахрайства з ШІ
|Microsoft представила Xbox Copilot for Gaming – розумного AI-асистента для гравців