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Apple відчуває брак основних компонентів для виробництва лінійки iPhone 17
23:00 21.04.2025 |
Повідомляється, що генеральний директор Apple Тім Кук (Tim Cook) відчуває серйозну стурбованість через проблеми з виробництвом iPhone 17.
Причиною цих проблем нібито стала нестача склотканини з низьким коефіцієнтом теплового розширення, яка використовується для відведення тепла і захисту внутрішніх компонентів смартфонів від температурних перепадів. Цей матеріал є ключовим елементом конструкції, і без нього виробництво нових моделей неможливе. Apple щодня чинить тиск на постачальників, щоб прискорити вирішення проблеми.
Лінійка iPhone 17 має стати важливим етапом для компанії. Окрім оновленого дизайну, включно зі збільшеним блоком камер у моделях Pro, Apple планує замінити модель iPhone Plus на більш тонкий і стильний iPhone 17 Air, орієнтований на естетику. Однак проблеми з ланцюжком поставок і підвищеними мит, які можуть змусити перенести виробництво iPhone з Китаю в іншу країну, можуть вплинути на терміни випуску і вартість нових пристроїв.
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