Apple та Маск конфліктують через плани розширення супутникових послуг — WSJ

Компанія Apple та Ілон Маск конфліктують через плани розширення супутникових послуг. Apple активно інвестує в супутникові комунікації, які дозволяють користувачам залишатися на зв'язку в місцях, де традиційні мережі не працюють. Своєю чергою, SpaceX Маска запустила понад 550 супутників для забезпечення мобільного зв'язку через свою мережу Starlink. Обидві компанії змагаються за обмежені спектри частот для передачі своїх сигналів, пише WSJ.

Маск висловлює невдоволення інвестиціями Apple в космічні технології, а SpaceX намагається затримати розширення супутникової мережі Apple. Конфлікт загострився після того, як SpaceX і T-Mobile запропонували Apple співпрацю для надання Starlink на iPhone. Після напружених переговорів вони досягли угоди, що дозволить супутниковим послугам SpaceX і T-Mobile працювати на iPhone.

Apple інвестувала понад $1 мільярд у супутникового оператора Globalstar, що забезпечує функцію супутникового зв'язку для iPhone. Ця функція дозволяє користувачам надсилати екстрені повідомлення та звертатися за допомогою в місцях, де немає мобільного покриття. Apple також співпрацює з іншими постачальниками супутникових послуг, такими як EchoStar, щоб забезпечити більший доступ до спектра та підтримку зв'язку для iPhone.

Конфлікт між Apple і SpaceX полягає в тому, що компанії мають різні стратегії розвитку супутникових послуг. Apple хоче забезпечити покриття за допомогою партнерства з Globalstar, тоді як SpaceX з її більшою кількістю супутників намагається просувати свою мережу Starlink.