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Bloomberg: Apple Watch Ultra 3 отримає підтримку 5G і супутникових повідомлень
10:50 25.03.2025 |
За даними Марка Гурмана з Bloomberg, цьогорічний Apple Watch Ultra 3 матиме супутниковий зв'язок і новий стільниковий модем із підтримкою 5G.
Apple вперше представила супутниковий зв'язок для обміну повідомленнями поза мережею з iPhone 14, а згодом ця функція з'явилася в iPhone 15 та iPhone 16. Проте жодна модель Apple Watch досі її не підтримувала.
Підтримка супутникового обміну повідомленнями в Apple Watch Ultra дозволить користувачам надсилати тексти навіть поза зоною дії стільникових і Wi-Fi мереж, як це працює на iPhone. Спочатку ця можливість була обмежена екстреними ситуаціями, але в iOS 18 функція розширилася, дозволяючи надсилати повідомлення будь-якому контакту.
Гурман зазначає, що Apple планує зробити цю функцію ключовою перевагою третього покоління Ultra, яке очікується у вересні 2025 року. Це також допоможе пристрою краще конкурувати з брендами на кшталт Garmin, які вже пропонують гаджети із супутниковим зв'язком для віддалених і екстремальних умов.
На iPhone супутниковий доступ наразі залишається безплатним протягом двох років, і Apple, ймовірно, запропонує такі ж умови для Apple Watch Ultra.
До речі, Гурман також повідомляє, що в майбутніх моделях Apple Watch компанія планує відмовитися від модемів Intel на користь чипів MediaTek. Чип MediaTek підтримує 5G RedCap - енергоефективну, середньошвидкісну версію 5G, адаптовану для носимих пристроїв. Поточні моделі Apple Watch досі використовують 4G LTE, хоча iPhone вже кілька років працюють із 5G.
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