Bloomberg: Apple Watch Ultra 3 отримає підтримку 5G і супутникових повідомлень

За даними Марка Гурмана з Bloomberg, цьогорічний Apple Watch Ultra 3 матиме супутниковий зв'язок і новий стільниковий модем із підтримкою 5G.

Apple вперше представила супутниковий зв'язок для обміну повідомленнями поза мережею з iPhone 14, а згодом ця функція з'явилася в iPhone 15 та iPhone 16. Проте жодна модель Apple Watch досі її не підтримувала.

Підтримка супутникового обміну повідомленнями в Apple Watch Ultra дозволить користувачам надсилати тексти навіть поза зоною дії стільникових і Wi-Fi мереж, як це працює на iPhone. Спочатку ця можливість була обмежена екстреними ситуаціями, але в iOS 18 функція розширилася, дозволяючи надсилати повідомлення будь-якому контакту.

Гурман зазначає, що Apple планує зробити цю функцію ключовою перевагою третього покоління Ultra, яке очікується у вересні 2025 року. Це також допоможе пристрою краще конкурувати з брендами на кшталт Garmin, які вже пропонують гаджети із супутниковим зв'язком для віддалених і екстремальних умов.

На iPhone супутниковий доступ наразі залишається безплатним протягом двох років, і Apple, ймовірно, запропонує такі ж умови для Apple Watch Ultra.

До речі, Гурман також повідомляє, що в майбутніх моделях Apple Watch компанія планує відмовитися від модемів Intel на користь чипів MediaTek. Чип MediaTek підтримує 5G RedCap - енергоефективну, середньошвидкісну версію 5G, адаптовану для носимих пристроїв. Поточні моделі Apple Watch досі використовують 4G LTE, хоча iPhone вже кілька років працюють із 5G.