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АНАЛІТИКА

Apple випустить складаний iPhone у 2026 році, він коштуватиме понад $2000 – Марк Гурман

09:46 25.03.2025 |

Новини IT

 

Apple випустить довгоочікуваний складаний iPhone наступного року, а коштуватиме він щонайменше $2000. Про це пише журналіст Bloomberg Марк Гурман.

Очікується, що складаний iPhone матиме "книжний" формфактор. Гурман каже, що смартфон від Apple матиме "менше складок на екрані" у відкритому стані. Також повідомляється, що смартфон отримає шарнір з рідкого металу для покращеної міцності.

За словами аналітика Джеффа Пу, пристрій нещодавно вступив у фазу впровадження нового продукту (NPI) у компанії Foxconn, яка займається збиранням iPhone, а його масове виробництво має розпочатися у другій половині 2026 року.

Всередині складаного смартфона знаходитиметься залізо майбутнього iPhone 17 Air, який, як очікується, замінить модель "Plus" в лінійці смартфонів Apple цього року.

Згідно з нещодавньою аналітичною запискою для інвесторів Barclays Bank, перший складаний iPhone від Apple може мати стартову ціну в діапазоні $2300 в США, що зробить його найдорожчою моделлю iPhone.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Apple
 

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