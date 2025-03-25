Фінансові новини
- |
- 25.03.25
- |
- 16:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Apple випустить складаний iPhone у 2026 році, він коштуватиме понад $2000 – Марк Гурман
09:46 25.03.2025 |
Apple випустить довгоочікуваний складаний iPhone наступного року, а коштуватиме він щонайменше $2000. Про це пише журналіст Bloomberg Марк Гурман.
Очікується, що складаний iPhone матиме "книжний" формфактор. Гурман каже, що смартфон від Apple матиме "менше складок на екрані" у відкритому стані. Також повідомляється, що смартфон отримає шарнір з рідкого металу для покращеної міцності.
За словами аналітика Джеффа Пу, пристрій нещодавно вступив у фазу впровадження нового продукту (NPI) у компанії Foxconn, яка займається збиранням iPhone, а його масове виробництво має розпочатися у другій половині 2026 року.
Всередині складаного смартфона знаходитиметься залізо майбутнього iPhone 17 Air, який, як очікується, замінить модель "Plus" в лінійці смартфонів Apple цього року.
Згідно з нещодавньою аналітичною запискою для інвесторів Barclays Bank, перший складаний iPhone від Apple може мати стартову ціну в діапазоні $2300 в США, що зробить його найдорожчою моделлю iPhone.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Жодного прокурора з фейковою інвалідністю не звільнили - ЦПК
|Рада може послабити контроль за статками посадовців. НАЗК просить цього не робити
|Сигарети подорожчають на 40 грн: Зеленський підписав закон про підвищення акцизів
|«Продуктивна й сфокусована»: Умєров розповів про результати розмови з США в Ер-Ріяді
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Екрани смартфонів без пилу та відблисків — вчені створили «суперсапфір»
|Пожирач супутників: космічний апарат «харчуватиметься» переробкою орбітального сміття на паливо
|Bloomberg: Apple Watch Ultra 3 отримає підтримку 5G і супутникових повідомлень
|Hyundai інвестує $21 млрд у США у 2025-2028 рр.
|Apple випустить складаний iPhone у 2026 році, він коштуватиме понад $2000 – Марк Гурман
|Прорив у штучному інтелекті: нова модель виявляє рак з точністю 99%
Бізнес
|Прибуток автогіганта BYD зріс на 73% до рекорду: компанія обігнала Volkswagen у Китаї
|IT-індустрія України у 2024 році сплатила $1 мільярд податків
|Китайська Ant Group скоротила витрати на ШІ на 20% завдяки місцевим технологіям
|Google запускає «розумніший пошук» з ШІ у Gmail на Android, iOS та веб-версії
|Більшість дослідників штучного інтелекту називають мільярдні інвестиції у технології – тупиковими
|Малайзія посилює контроль над ринком напівпровідників під тиском США
|Ракети з двигунами на ядерному синтезі з'являться вже за кілька років — принаймні, над цим працюють