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АНАЛІТИКА

Bloomberg: Apple додасть у навушники AirPods можливість синхронного перекладу мови

10:57 18.03.2025 |

Новини IT

[thumb=left][/thumb]Авторитетний інсайдер і журналіст Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) поділився цікавою новиною, яка напевно порадує користувачів навушників AirPods.

Марк Гурман повідомив, що Apple активно працює над впровадженням неанонсованої можливості синхронного перекладу мови, яка скоро з'явиться в актуальних моделях AirPods.

За його даними, зазначена опція стане частиною оновлення iOS 19, а це означає, що для її використання не потрібно купувати нові навушники.

Принцип роботи цієї технології описується так: коли хтось звертається до користувача AirPods не місцевою мовою, він чує в навушниках переклад. Примітно, що людина може вступити в бесіду і відповісти рідною мовою, а її iPhone автоматично відтворює зворотний переклад тією мовою, якою спочатку звертався співрозмовник.

Подібна технологія вже застосовується в деяких TWS-навушниках, наприклад, у Google Pixel Buds, але для Apple це буде перший досвід.

Наразі невідомо, які мови підтримуватимуться в синхронному перекладі від AirPods.

Очікується, що оновлення iOS 19 представлять у червні на щорічному шоу Worldwide Developers Conference (WWDC), а випустять його до кінця року. Як ми вже повідомляли, воно запропонує масштабне оновлення інтерфейсу гаджетів від Apple, але в ньому не з'явиться значущих нових ШІ-можливостей.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Apple
 

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