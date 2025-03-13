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АНАЛІТИКА

Власники iPhone у Європі зможуть змінити Apple Maps на Google Maps чи Waze

14:14 13.03.2025 |

Новини IT

Власники iPhone у Європі зможуть змінити Apple Maps на Google Maps чи Waze

 

В оновленні iOS 18.4 Apple додає можливість вибору стандартного навігаційного застосунку, проте ця функція буде доступна лише в Європейському Союзі.

Користувачі iPhone зможуть встановити Google Maps, Waze або інший застосунок для навігації за замовчуванням у налаштуваннях: «Програми», «Програми за замовчуванням», «Навігація». Це означає, що вибраний сервіс автоматично відкриватиметься для побудови маршрутів замість Apple Maps.

Однак ця зміна не торкнеться США. У цій країні власники iPhone можуть обирати стандартні застосунки лише для пошти, браузера, повідомлень, викликів, паролів, клавіатури та перекладу, який додали в iOS 18.4.

Apple пояснює, що вибір навігаційного застосунку за замовчуванням став частиною її відповідності Закону про цифрові ринки (DMA), який зобов'язує великі технологічні компанії забезпечувати більше свободи користувачам. У Європі вже впроваджені альтернативні магазини застосунків та доступ сторонніх сервісів до NFC для платежів.

Остаточний випуск iOS 18.4 очікується у квітні.

Нещодавно Google оновила функцію Song Search у своєму додатку для iOS, додавши швидкий доступ до історії пошуків пісень. Тепер користувачі можуть переглядати останні запити безпосередньо в додатку.

Також Apple оголосила, що деякі функції Siri, які мали бути доступні в iOS 18, будуть розроблятися довше, ніж очікувалося, і, ймовірно, з'являться тільки в iOS 19. У заяві компанія підтвердила затримку та пояснила, що нові можливості для більш персоналізованої Siri потребують додаткового часу для реалізації.

За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Apple, ЄС
 

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