Apple співпрацюватиме з Alibaba над ШІ для iPhone у Китаї

Apple розпочала партнерство з Alibaba для використання моделей штучного інтелекту китайської компанії для Apple Intelligence. Перші функції, розроблені в рамках нової співпраці, вже передані на затвердження китайським регуляторам, пише The Information.

Щоб виробники могли впроваджувати моделі штучного інтелекту на своїх пристроях у Китаї, їм необхідно отримати схвалення від китайського уряду. Саме тому компанія вже певний час розглядала різні варіанти співпраці, зокрема з Baidu.

Серед інших компаній, з якими розглядали партнерство, були Tencent та ByteDance. Цікаво, що Apple повністю оминула DeepSeek, новий китайський ШІ-стартап, який нещодавно привернув увагу через чутки про дуже дешеве тренування моделей, що пізніше були спростовані.

Окрім розробки власних функцій Apple Intelligence, компанія також використовує ChatGPT від OpenAI, проте оскільки жодна з американських моделей не отримала дозволу в Китаї, Apple обирає локальних партнерів, таких як Alibaba.

Залишається незрозумілим, коли нові функції штучного інтелекту будуть схвалені для китайських користувачів iPhone. До речі, Apple найближчим часом планує додати нові мови для Apple Intelligence, включаючи китайську.