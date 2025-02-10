Apple вивчає, як виразні рухи роботів допоможуть створити емоційний зв'язок з користувачами

Apple поділилася новими результатами своїх досліджень, в яких йдеться про те, як виразні рухи роботів можуть поліпшити взаємодію з людьми.

У науковій статті компанія пояснює, що люди дуже чутливі до рухів і навіть до незначних змін у поведінці об'єктів, які нагадують живі істоти.

Щоб підкреслити свою ідею, Apple згадує Pixar - компанію, засновану за участю покійного Стівена Джобса. Від моменту випуску короткометражки Luxo Jr. в 1985 році лампа стала символом Pixar. Хоч лампи не мають явних людських ознак, вони можуть рухатися так, щоб здаватись знайомими людям.

Людина, яка стоїть перед лампою, запитує, і робот відповідає голосом Siri. Ілюстрація: Apple

"Щоб роботи природно взаємодіяли з людьми, їхній дизайн рухів має включати виразні характеристики, такі як намір, увага та емоції, поряд з традиційними функціональними аспектами, такими як виконання завдань та ефективність", - йдеться в статті.

У відео, яке супроводжує статтю, можна побачити, як лампа робить різні рухи, подібні до Luxo Jr. Наприклад, лампа повільно повертає "голову", ніби спостерігаючи за навколишнім середовищем, коли користувач ставить питання. Це дозволяє роботам створювати емоційний зв'язок із людьми через прості, але виразні рухи.

Дослідження є частиною більшої ініціативи Apple з розвитку роботизованих пристроїв для розумних домівок, і хоча проєкт ще на стадії досліджень, майбутні пристрої можуть стати значним кроком у поліпшенні зв'язку між людиною та технікою.

Apple давно працює над пристроями для "Розумного дому", які полегшують життя людей. Ймовірно, незабаром компанія випустить ще одну цікаву новинку, яка не лише має важливе практичне застосування, а й значно пожвавить інтер'єр.