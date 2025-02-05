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iPhone 15 поза конкуренцією: опубліковано топ-10 найпопулярніших смартфонів 2024 року
12:17 05.02.2025 |
Аналітичне агентство Counterpoint Research опублікувало щорічне дослідження світового ринку смартфонів і повідомило, який гаджет виявився найбільш затребуваним у 2024 році.
Під час дослідження з'ясувалося, що лідером продажів минулого року став iPhone 15, який дебютував у 2023 році, до того ж на США і Китай припала майже половина глобальних продажів цього пристрою.
На другому і третьому місцях розташувалися iPhone 15 Pro Max і 15 Pro, а новий iPhone 16 Pro Max посів лише п'яту позицію.
Відмінно показують себе смартфони від Samsung.
Одразу чотири гаджети від корейського виробника потрапили до топ-10 2024 року, а найбільш продаваним із них став Galaxy A15 5G. Крім нього, в десятку увійшли 4G-версія цього ж пристрою, флагманська модель Galaxy S24 Ultra і замикає десятку бюджетний смартфон Galaxy A05.
Примітно, що у 2023 році смартфони від Apple посідали перші сім рядків топа продажів, а в лідерах були аналогічні моделі iPhone, але 14-го покоління.
Аналітики впевнені, що трендом 2025 року стануть смартфони з підтримкою ШІ, але навряд чи таблиця сильно зміниться, оскільки і Apple, і Samsung є що запропонувати в цьому сегменті ринку.
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