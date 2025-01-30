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Apple несподівано впровадила підтримку Starlink в iOS 18.3 — супутниковий зв’язок вже працює
22:57 29.01.2025 |
Співпраця Starlink та мобільного оператора T-Mobile неочікувано поширилася на iPhone. Apple мовчазно додала підтримку супутникового зв'язку Ілона Маска в iOS 18.3.
Остання версія ПЗ Apple від 27 підтримує Starlink, доступний абонентам T-Mobile. Оператор увімкнув невелику кількість iPhone в рамках бета-тестування цього супутникового зв'язку. Нагадаємо, Apple iPhone вже підтримує аналогічну послугу Globalstar, яка дозволяє користувачам надсилати текстові повідомлення та зв'язуватися з екстреними службами, коли вони поза зоною стільникового зв'язку. Раніше Starlink був доступний лише на кількох телефонах Android, зокрема Samsung.
Ілон Маск підтвердив несподіванку, та зазначив, що Starlink вже здатний запропонувати передавання зображень, музики, подкастів. У наступному поколінні технології Маск обіцяє підтримку відео «відео середньої роздільної здатності». Проте у тестовому варіанті наразі працюють лише текстові повідомлення. SpaceX та T-Mobile планують додати голосові дзвінки й передавання даних у майбутньому.
Оглядачі кажуть, що більше не потрібно спрямовувати iPhone прямо в небо, як у випадку з Globalstar. T-Mobile зазначає: «Тепер ви можете залишатися на зв'язку за допомогою текстових повідомлень через супутник практично з будь-якого місця». Як зрозуміло, Starlink на iPhone поки доступний лише у США тим абонентам, яким оператор увімкнув бета-тестування.
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