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Microsoft запустила тестування можливості обміну файлами між iPhone і комп'ютерами з Windows
23:18 12.12.2024 |
Microsoft запустила тестування корисної опції, яка дасть змогу обмінюватися файлами між iPhone і комп'ютерами з Windows.
Така можливість вже доступна учасникам програми Windows Insider, щоб запустити обмін файлами необхідні застосунки Phone Link і Link to Windows.
Для надання доступу до файлу на iPhone, слід перейти до файлу, натиснути значок спільного доступу і вибрати "Зв'язати з Windows". Далі виберіть пристрій, з яким ви хочете поділитися файлом.
Щоб перемістити файл з PC на iPhone, необхідно натиснути на нього правою кнопкою миші, а потім обрати "Мій телефон".
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