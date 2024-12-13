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АНАЛІТИКА

Microsoft запустила тестування можливості обміну файлами між iPhone і комп'ютерами з Windows

23:18 12.12.2024 |

Новини IT

 

Microsoft запустила тестування корисної опції, яка дасть змогу обмінюватися файлами між iPhone і комп'ютерами з Windows.

Така можливість вже доступна учасникам програми Windows Insider, щоб запустити обмін файлами необхідні застосунки Phone Link і Link to Windows.

Для надання доступу до файлу на iPhone, слід перейти до файлу, натиснути значок спільного доступу і вибрати "Зв'язати з Windows". Далі виберіть пристрій, з яким ви хочете поділитися файлом.

Щоб перемістити файл з PC на iPhone, необхідно натиснути на нього правою кнопкою миші, а потім обрати "Мій телефон".
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Microsoft, Apple
 

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