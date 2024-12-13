Microsoft запустила тестування можливості обміну файлами між iPhone і комп'ютерами з Windows

Microsoft запустила тестування корисної опції, яка дасть змогу обмінюватися файлами між iPhone і комп'ютерами з Windows.

Така можливість вже доступна учасникам програми Windows Insider, щоб запустити обмін файлами необхідні застосунки Phone Link і Link to Windows.

Для надання доступу до файлу на iPhone, слід перейти до файлу, натиснути значок спільного доступу і вибрати "Зв'язати з Windows". Далі виберіть пристрій, з яким ви хочете поділитися файлом.

Щоб перемістити файл з PC на iPhone, необхідно натиснути на нього правою кнопкою миші, а потім обрати "Мій телефон".



