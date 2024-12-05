Mercedes-Benz розробляє сонячну фарбу для електромобілів, яка збільшує пробіг на 30 км

Mercedes-Benz працює над інноваційною сонячною фарбою для електромобілів, яка може додати близько 30 кілометрів пробігу на день.

Фарба складатиметься з найтонших сонячних модулів з фотоелектричними елементами, які можна наносити на поверхню автомобіля. Ці модулі генеруватимуть електрику за достатнього сонячного освітлення, збільшуючи ефективний пробіг електромобіля.

Схема дії сонячно-активної фарби на автомобілі. Зображення: Mercedes-Benz

Дослідження компанії показують, що покриття всього автомобіля такою фарбою може виробляти електрику для пробігу до 12 000 кілометрів на рік. Фарба товщиною всього 5 мікрометрів і вагою 50 грамів на квадратний метр не додасть значної ваги автомобілю. Mercedes-Benz також планує, щоб система генерувала енергію, навіть коли автомобіль припаркований або вимкнений, з можливістю зберігання енергії в батареї або передачі в мережу. Фарба не міститиме рідкоземельних металів і токсичних речовин, що робить її екологічно безпечною.