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Mercedes-Benz розробляє сонячну фарбу для електромобілів, яка збільшує пробіг на 30 км
Mercedes-Benz працює над інноваційною сонячною фарбою для електромобілів, яка може додати близько 30 кілометрів пробігу на день.
Фарба складатиметься з найтонших сонячних модулів з фотоелектричними елементами, які можна наносити на поверхню автомобіля. Ці модулі генеруватимуть електрику за достатнього сонячного освітлення, збільшуючи ефективний пробіг електромобіля.
Дослідження компанії показують, що покриття всього автомобіля такою фарбою може виробляти електрику для пробігу до 12 000 кілометрів на рік. Фарба товщиною всього 5 мікрометрів і вагою 50 грамів на квадратний метр не додасть значної ваги автомобілю. Mercedes-Benz також планує, щоб система генерувала енергію, навіть коли автомобіль припаркований або вимкнений, з можливістю зберігання енергії в батареї або передачі в мережу. Фарба не міститиме рідкоземельних металів і токсичних речовин, що робить її екологічно безпечною.
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