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АНАЛІТИКА

Mercedes-Benz розробляє сонячну фарбу для електромобілів, яка збільшує пробіг на 30 км

09:49 05.12.2024 |

Новини IT, Транспорт

 

Mercedes-Benz працює над інноваційною сонячною фарбою для електромобілів, яка може додати близько 30 кілометрів пробігу на день.

Фарба складатиметься з найтонших сонячних модулів з фотоелектричними елементами, які можна наносити на поверхню автомобіля. Ці модулі генеруватимуть електрику за достатнього сонячного освітлення, збільшуючи ефективний пробіг електромобіля.

Mercedes-Benz розробляє сонячну фарбу для електромобілів, яка збільшує пробіг на 30 км

 Схема дії сонячно-активної фарби на автомобілі. Зображення: Mercedes-Benz

Дослідження компанії показують, що покриття всього автомобіля такою фарбою може виробляти електрику для пробігу до 12 000 кілометрів на рік. Фарба товщиною всього 5 мікрометрів і вагою 50 грамів на квадратний метр не додасть значної ваги автомобілю. Mercedes-Benz також планує, щоб система генерувала енергію, навіть коли автомобіль припаркований або вимкнений, з можливістю зберігання енергії в батареї або передачі в мережу. Фарба не міститиме рідкоземельних металів і токсичних речовин, що робить її екологічно безпечною.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Mercedes
 

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