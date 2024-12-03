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Apple звинувачують у стеженні за особистими смартфонами своїх співробітників
12:44 03.12.2024 |
Працівник Apple Амар Бхакта подав судовий позов проти компанії, звинувативши її в порушенні права на приватність співробітників. Apple змушує працівників використовувати особисті iPhone для робочих завдань і наполягає на їхньому моніторингу під приводом професійної діяльності. Про це пише The Verge.
Apple заохочує співробітників використовувати власні iPhone для робочих цілей і встановлювати на них корпоративне програмне забезпечення. Згідно з політикою компанії, усі дані, зібрані з цих пристроїв, включно з електронною поштою, фотографіями, відео, нотатками та іншою інформацією, можуть бути перевірені Apple у будь-який час.
Бхакта заявляє, що працівники, які використовують свої особисті пристрої для роботи, змушені прив'язувати особисті облікові записи iCloud до корпоративної системи. Це, за його словами, дозволяє Apple отримувати доступ до даних про місцеперебування співробітників та іншої інформації навіть у неробочий час.
У позові також йдеться про те, що Apple порушує закони Каліфорнії, змушуючи співробітників погоджуватися на політику, яка надає компанії право здійснювати фізичне, відео- та електронне спостереження за ними. Ця політика також передбачає можливість Apple проводити обшуки на пристроях як власного, так і стороннього виробництва на "території компанії", що може включати навіть дім співробітника, якщо він працює віддалено.
"Для працівників компанії екосистема Apple - це не сад, обнесений стіною, - йдеться у позові. - Це тюремний двір. Паноптикум, де працівники, як на роботі, так і поза нею, постійно перебувають під всевидячим оком Apple".
Бхакта також судиться з Apple через незаконну політику штрафів та стверджує, що компанія придушує свободу слова працівників. У позові згадуються випадки, коли Apple забороняла Бхакті публічно говорити про свій досвід роботи в цифровій рекламі й змушувала його видалити інформацію про свою роботу в Apple з профілю в LinkedIn.
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