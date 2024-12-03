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АНАЛІТИКА

iPhone 15 став найпопулярнішим смартфоном у світі

09:41 03.12.2024 |

Новини IT

 

У третьому кварталі 2024 року три найпродаваніші смартфони у світі були моделями iPhone минулого року, при цьому два старіші моделі Samsung зайняли 4-те і 5-те місце, згідно з новим звітом про ринок.

Найпопулярнішим смартфоном у світі став базовий iPhone 15, що захопив 3% світового ринку смартфонів. На другому та третьому місці опинилися iPhone 15 Pro Max та iPhone 15 Pro.

Серед моделей Samsung найбільший успіх мав Galaxy A15 5G, який посів 4-те місце, а Galaxy A15 4G - 5-те. Далі йдуть такі моделі:

* iPhone 14 - на 6-му місці, популярний завдяки доступнішій ціні порівняно з новішими моделями.

* Redmi 13C - смартфон від китайського бренду Xiaomi, який зайняв 7-ме місце.

* Galaxy A05 - на 8-му місці, ще один смартфон Samsung із серії A.

* Galaxy S24 - флагманський смартфон Samsung, що став 9-тим у списку найкращих.

* Galaxy S24 Ultra - ще одна преміуммодель Samsung, яка опинилася на 10-му місці.

Аналітики зазначають, що iPhone 15 Pro Max покращив свої позиції порівняно з минулим роком завдяки кращій камері та дисплею, а також завдяки зручним умовам покупки та можливості обміну старого пристрою на новий.

Попри це, Apple зазнала незначного падіння продажів через кращі результати смартфонів Samsung.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Apple
 

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