Фінансові новини
- |
- 07.11.24
- |
- 22:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Найпотужніша консоль Sony: відбувся реліз PlayStation 5 Pro з AI масштабуванням, поліпшеним трасуванням променів та 2 ТБ пам'яті
21:57 07.11.2024 |
Навколо цієї консолі було багато обговорень, частина гравців казала, що вона взагалі не треба, а хтось чекав її з великим захопленням і ось відбувся реліз PlayStation 5 Pro.
Процесор PS5 Pro на 67% потужніший, ніж у базової моделі. Оперативна пам'ять прискорена на 25%: з 448 ГБ на секунду до 576 ГБ на секунду.
Якість рендерингу збільшено на 45%, PS5 Pro підтримує Wi-Fi 7, VRR і роздільну здатність до 8К. Обсяг вбудованої пам'яті становить 2 ТБ. А ще до PS5 Pro можна підключити знімний дисковод.
Однією з головних особливостей PS5 Pro стане технологія масштабування зображення під назвою PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling) на основі ШІ, який забезпечить максимальний рівень графіки без значного збільшення навантаження на консоль.
Ще однією головною особливістю PS5 Pro стане значно поліпшене трасування променів.
Також у PS5 Pro передбачена функція Game Boost, яка дасть змогу додатково поліпшити продуктивність та якість графіки різних ігор з PS5 і PS4 (за зворотною сумісністю). У деяких іграх для PS4 підвищать роздільну здатність.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Бельгійська Thales та українське оборонне підприємство у 2025 році випускатимуть тисячі ракети проти дронів
|Зеленський: Потрібна концепція «мир через силу», а не поступки Путіну
|Шмигаль: 98% повісток розсилають людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не працюють
|Південна Корея не виключає прямих поставок зброї в Україну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Найпотужніша консоль Sony: відбувся реліз PlayStation 5 Pro з AI масштабуванням, поліпшеним трасуванням променів та 2 ТБ пам'яті
|ЗСУ отримають на озброєння український бронеавтомобіль UAT-TISA
|Google виправив інцидент із «засвіченою» технікою ЗСУ на картах, - ЦПД
|Науковці розробили технологію живлення гаджетів через шкіру людини
|ЄС може оштрафувати виробника захисного скла Corning
|Перший український єдиноріг Grammarly став резидентом Diia City
|Apple інвестує 10 мільйонів доларів в Індонезії, щоб обійти заборону на продаж iPhone 16
Бізнес
|ШІ допоможе Instagram ловити підлітків, які брешуть про свій вік
|Євросоюз домовився ввести ПДВ для цифрових платформ, таких як Airbnb і Uber
|Nvidia готується вийти на ринок процесорів для ПК, щоб конкурувати з Intel і AMD
|Учені знайшли спосіб змусити ракові клітини самознищуватися
|Realme GT7 Pro: «доступний» флагман з підводною зйомкою, рекордною яскравістю дисплея та ціною від $505
|Apple розширює всесвіт Vision Pro: новий чип M5, окуляри та затримки бюджетної версії
|Intel визнала свої процесори Lunar Lake невдалими