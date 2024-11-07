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АНАЛІТИКА

Найпотужніша консоль Sony: відбувся реліз PlayStation 5 Pro з AI масштабуванням, поліпшеним трасуванням променів та 2 ТБ пам'яті

21:57 07.11.2024 |

Новини IT

Найпотужніша консоль Sony: відбувся реліз PlayStation 5 Pro з AI масштабуванням, поліпшеним трасуванням променів та 2 ТБ пам&apos;яті

 

Навколо цієї консолі було багато обговорень, частина гравців казала, що вона взагалі не треба, а хтось чекав її з великим захопленням і ось відбувся реліз PlayStation 5 Pro.

Процесор PS5 Pro на 67% потужніший, ніж у базової моделі. Оперативна пам'ять прискорена на 25%: з 448 ГБ на секунду до 576 ГБ на секунду.

Якість рендерингу збільшено на 45%, PS5 Pro підтримує Wi-Fi 7, VRR і роздільну здатність до 8К. Обсяг вбудованої пам'яті становить 2 ТБ. А ще до PS5 Pro можна підключити знімний дисковод.

Однією з головних особливостей PS5 Pro стане технологія масштабування зображення під назвою PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling) на основі ШІ, який забезпечить максимальний рівень графіки без значного збільшення навантаження на консоль.

Ще однією головною особливістю PS5 Pro стане значно поліпшене трасування променів.

Також у PS5 Pro передбачена функція Game Boost, яка дасть змогу додатково поліпшити продуктивність та якість графіки різних ігор з PS5 і PS4 (за зворотною сумісністю). У деяких іграх для PS4 підвищать роздільну здатність.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Sony
 

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