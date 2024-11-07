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АНАЛІТИКА

Apple інвестує 10 мільйонів доларів в Індонезії, щоб обійти заборону на продаж iPhone 16

23:23 06.11.2024 |

Новини IT

 

Тиждень тому Apple опинилася в скрутному становищі, оскільки продаж її нових моделей iPhone 16 та Apple Watch 10 заборонили в Індонезії. Apple не виконала вимоги закону, що вимагає використання не менше 40% місцевих деталей.

Згідно з інформацією Bloomberg News, Apple вирішила інвестувати 10 мільйонів доларів у нову фабрику в Бандунгу. Ця ініціатива здійснюється спільно з місцевим постачальником, компанією Yageo, і спрямована на виготовлення аксесуарів та компонентів для пристроїв Apple.

Apple подала заявку до Міністерства промисловості Індонезії, сподіваючись отримати дозволи для зняття заборони на продаж своїх пристроїв.

Apple не єдина, хто зіткнувся з подібними проблемами в країні, Google також заборонили продавати серію Pixel 9 через невиконання вимог щодо локального вмісту.
За матеріалами: gagadget.com
 

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