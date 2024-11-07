Фінансові новини
- |
- 07.11.24
- |
- 02:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Apple інвестує 10 мільйонів доларів в Індонезії, щоб обійти заборону на продаж iPhone 16
23:23 06.11.2024 |
Тиждень тому Apple опинилася в скрутному становищі, оскільки продаж її нових моделей iPhone 16 та Apple Watch 10 заборонили в Індонезії. Apple не виконала вимоги закону, що вимагає використання не менше 40% місцевих деталей.
Згідно з інформацією Bloomberg News, Apple вирішила інвестувати 10 мільйонів доларів у нову фабрику в Бандунгу. Ця ініціатива здійснюється спільно з місцевим постачальником, компанією Yageo, і спрямована на виготовлення аксесуарів та компонентів для пристроїв Apple.
Apple подала заявку до Міністерства промисловості Індонезії, сподіваючись отримати дозволи для зняття заборони на продаж своїх пристроїв.
Apple не єдина, хто зіткнувся з подібними проблемами в країні, Google також заборонили продавати серію Pixel 9 через невиконання вимог щодо локального вмісту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Білий дім планує «терміново» надіслати Україні 6 млрд доларів до інавгурації Трампа, - ЗМІ
|Після перемоги Трампа: Пісторіус терміново їде в Париж радитися щодо України
|Лідери ЄС привітали Трампа з перемогою на виборах
|Зеленський привітав Трампа з перемогою на виборах
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Apple інвестує 10 мільйонів доларів в Індонезії, щоб обійти заборону на продаж iPhone 16
|Швейцарські вчені успішно виростили клітини губ у «пробірці»
|ШІ допоможе Instagram ловити підлітків, які брешуть про свій вік
|Євросоюз домовився ввести ПДВ для цифрових платформ, таких як Airbnb і Uber
|Nvidia готується вийти на ринок процесорів для ПК, щоб конкурувати з Intel і AMD
|Учені знайшли спосіб змусити ракові клітини самознищуватися
|Realme GT7 Pro: «доступний» флагман з підводною зйомкою, рекордною яскравістю дисплея та ціною від $505
Бізнес
|Intel визнала свої процесори Lunar Lake невдалими
|США оштрафували третього за величиною виробника мікросхем за поставки в Китай
|Прорив в літій-іонних акумуляторах: збереження 98% ємності після 500 циклів, нижча вартість та підвищена термостійкість
|В Україні починають впроваджувати 5G: пілот запускають у трьох містах
|Після звернення Мінцифри Meta заблокувала шахраїв, які вимагали гроші інстаграм-блогерів
|Індонезія слідом за iPhone 16 заборонила продавати в країні і Google Pixel
|AMD представила процесор Ryzen 7 9800X3D: володар ігрових сердець за $479