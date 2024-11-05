Apple розширює всесвіт Vision Pro: новий чип M5, окуляри та затримки бюджетної версії

Apple планує випустити оновлену гарнітуру Vision Pro зі ще неанонсованим чипом M5. Це відбудеться у 2025 році, повідомляє аналітик ланцюга постачання Apple Мінг-Чі Куо. Поточна модель Vision Pro оснащена чипом M2, який з'явився у 2022 році.

Куо не повідомив, чи матиме оновлена модель Vision Pro інші нові функції або зміни порівняно з поточною версією, що була випущена раніше цього року. Водночас Apple затримала випуск дешевшої версії Vision Pro до «після 2027 року», заявляє аналітик. Нинішня модель Vision Pro коштує від $3499, і, безсумнівно, ця висока ціна обмежила обсяги продажів.

«З ціною $3,500 це не продукт для масового ринку», - сказав генеральний директор Apple Тім Кук в нещодавньому інтерв'ю, коли його запитали про Vision Pro. «Зараз це продукт для ранніх користувачів. Люди, які хочуть мати технологію завтрашнього дня вже сьогодні, - це ті, для кого він створений. На щастя, таких людей достатньо, щоб це було цікаво».

Марк Гурман з Bloomberg також згадав про плани Apple щодо лінійки пристроїв Vision. Подібно до Куо, Гурман зазначив, що Apple планує «оновлення чипа» для Vision Pro, але не уточнив, чи відбудеться це у 2025 році. Він також вважає, що Apple продовжує розробляти дешевшу версію гарнітури Vision Pro зі «спрощеними технологіями». Проте Гурман не надав жодних даних про терміни випуску цього пристрою.

Разом з тим Гурман додав, що Apple «серйозно розглядає» можливість випуску пристрою, схожого на окуляри, який буде підключатися до iPhone.

«Також я продовжую чути, що Apple серйозно розглядає пристрій, який покладатиметься на обчислювальні компоненти iPhone та слугуватиме аксесуаром для перегляду фільмів», - сказав він. «Це було б чимось подібним до окулярів, які пропонують такі компанії, як Xreal. Перевага для Apple полягає в тому, що це зміцнюватиме iPhone як центр екосистеми продуктів компанії та пропонуватиме щось значно популярніше, ніж Vision Pro за $3500».