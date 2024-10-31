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Apple збільшила мінімальну оперативну пам'ять MacBook Air до 16 ГБ
09:20 31.10.2024 |
Крім нових iMac, Mac mini та MacBook Pro, компанія Apple також трохи оновила MacBook Air.
Тепер лінійка найдешевших ноутбуків Apple постачається мінімум з 16 ГБ оперативної памʼяті. Зміни стосуються 13-дюймової моделі з чипом M2, 13-дюймової моделі з чипом M3 та 15-дюймової моделі з чипом M3.
Крім того, топові конфігурації MacBook Air тепер також включають 24 ГБ оперативної пам'яті. Щодо ціни, то вона не змінилась. Версія MacBook Air з процесором M2 коштує від $999, а модель с чипом M3 стартує з відмітки $1099.
Нагадаємо, останні 13-дюймові та 15-дюймові моделі MacBook Air з чипом M3 були випущені в березні 2024 року. Якщо вірити чуткам, Apple вже готує оновлення з чипами M4. Нові моделі очікуються навесні 2025 року.
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