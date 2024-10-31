Apple збільшила мінімальну оперативну пам'ять MacBook Air до 16 ГБ

Крім нових iMac, Mac mini та MacBook Pro, компанія Apple також трохи оновила MacBook Air.

Тепер лінійка найдешевших ноутбуків Apple постачається мінімум з 16 ГБ оперативної памʼяті. Зміни стосуються 13-дюймової моделі з чипом M2, 13-дюймової моделі з чипом M3 та 15-дюймової моделі з чипом M3.





Крім того, топові конфігурації MacBook Air тепер також включають 24 ГБ оперативної пам'яті. Щодо ціни, то вона не змінилась. Версія MacBook Air з процесором M2 коштує від $999, а модель с чипом M3 стартує з відмітки $1099.

Нагадаємо, останні 13-дюймові та 15-дюймові моделі MacBook Air з чипом M3 були випущені в березні 2024 року. Якщо вірити чуткам, Apple вже готує оновлення з чипами M4. Нові моделі очікуються навесні 2025 року.



