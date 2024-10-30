Apple представила три нові моделі MacBook Pro з процесорами M4, M4 Pro та M4 Max

Apple оновила 14- та 16-дюймові MacBook Pro, представивши версії з потужнішими процесорами M4 Pro (вчора дебютував у складі Mac Mini) та M4 Max. 14-дюймовий MacBook Pro початкового рівня також отримав невелике оновлення у вигляді додаткового порту USB-C / Thunderbolt 4 на правій стороні та опції кольору «космічний чорний».





Наприкінці 2024 року Apple нарешті милосердно збільшила обсяг оперативної пам'яті в базовому MacBook Pro з 8 ГБ до 16 ГБ. Ще з нового, 14- і 16-дюймові MacBook Pro з чипами M4 Pro / Max також є першими ноутбуками Mac з портами Thunderbolt 5. Усі три MacBook Pro постачаються з новими 12-мегапіксельними вебкамерами, і кожен з них може бути оснащений новим дисплеєм із нанотекстурою, здатним забезпечувати яскравість до 1000 ніт яскравості SDR та до 1600 ніт у HDR.

Та головна відмінність від попередників - нові процесори. Apple стверджує, що все покоління чипів M4 має «найшвидше у світі ядро ​​ CPU» і «найкращу в галузі однопотокову продуктивність». Одноядерна продуктивність була сильною стороною чипів Apple з покоління M1, а чипи M4 обіцяють мати «значно вищу багатопотокову продуктивність». M4 Pro та M4 Max також мають швидші ядра графічного процесора з механізмом трасування променів, які працюють вдвічі швидше. Нейронний блок також у 2 рази швидший за аналог з покоління M3 для покращеного машинного навчання та навантажень ШІ.

Як і попередні моделі, ноутбуки MacBook Pro з M4 Pro будуть коштувати від $1999 за 14-дюймовий варіант. 16-дюймовий знову починається з $2499, але він отримує оновлення до 24 ГБ оперативної пам'яті. Базовий 14-дюймовий M4 MacBook Pro (вже з 16 ГБ пам'яті) все ще стартує від $1599.