Фінансові новини
- |
- 30.10.24
- |
- 14:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Apple представила кабель Thunderbolt 5 USB-C за $69: швидкість до 120 Гбіт/с для нового Mac mini
09:52 30.10.2024 |
Apple анонсувала новий M4 Mac mini, оснащений портами Thunderbolt 5, які забезпечують високу швидкість передачі даних.
В рамках оновлення онлайн-магазину Apple Store став доступним окремий кабель Thunderbolt 5 USB-C, який можна придбати за 69 доларів.
Thunderbolt 5 - це суттєвий прогрес у порівнянні з попередніми версіями, адже він забезпечує швидкість передачі даних до 120 Гбіт/с.
Швидкість Thunderbolt 5 вдвічі вища за пропускну здатність Thunderbolt 4. Завдяки цьому кабелю користувачі можуть досягти цієї високої швидкості передачі даних, що робить його важливим аксесуаром для власників нових Mac.
Чорний 1-метровий кабель має обплетення, що запобігає заплутуванню, і підтримує передачу даних для Thunderbolt 3, 4 та USB 4 зі швидкістю до 40 Гбіт/с. Також він підтримує зарядку потужністю до 240 Вт і відеовихід через DisplayPort 2.1.
Кабель підходить для підключення Mac до дисплеїв, док-станцій та зовнішніх накопичувачів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Канада надасть Україні близько $4 мільярдів у межах підтримки G7
|Рада дала згоду президенту на звільнення генпрокурора Костіна
|ВР ухвалила закон, який удосконалить роботу МСЕК
|Норвегія надала майже 120 млн євро на новий Patriot для Румунії замість переданого Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Електромобіль Xiaomi SU7 Ultra проїхав трасу Нюрбургрінг за 6 хв 46,874 с.
|Xiaomi презентує електричний седан SU7 Ultra: 1500 кінських сил і швидкість до 100 км/год за 2 секунди
|Apple представила кабель Thunderbolt 5 USB-C за $69: швидкість до 120 Гбіт/с для нового Mac mini
|Apple представила новий Mac mini з чипами M4 і M4 Pro
|Apple представила M4 Pro з підтримкою Thunderbolt 5.0
|Ubisoft більше не перекладатиме свої ігри українською мовою
Бізнес
|iPhone 16 заборонили в Індонезії: Apple не виконала певні умови
|Ютубер Mental Outlaw оскаржив злом китайськими вченими криптоалгоритмів
|Електрошокер для бактерій: вчені розробили медичний пластир, який струмом знищує небезпечні мікроби
|Якість відео в Instagram залежить від того, скільки переглядів воно збирає
|Не тільки Google і Samsung: інші виробники смартфонів також зможуть оновлювати свої пристрої протягом 7 років
|Більше потужності, штучного інтелекту та краща енергоефективність: Samsung представила новий чип Exynos 1580
|Процесори Intel Core Ultra 9 285K, 7 265K та 5 245K доступні в Україні за ₴16 800–₴29 300