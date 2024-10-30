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АНАЛІТИКА

Apple представила кабель Thunderbolt 5 USB-C за $69: швидкість до 120 Гбіт/с для нового Mac mini

09:52 30.10.2024 |

Новини IT

 

Apple анонсувала новий M4 Mac mini, оснащений портами Thunderbolt 5, які забезпечують високу швидкість передачі даних.

В рамках оновлення онлайн-магазину Apple Store став доступним окремий кабель Thunderbolt 5 USB-C, який можна придбати за 69 доларів.

Thunderbolt 5 - це суттєвий прогрес у порівнянні з попередніми версіями, адже він забезпечує швидкість передачі даних до 120 Гбіт/с.

Apple представила кабель Thunderbolt 5 USB-C за $69: швидкість до 120 Гбіт/с для нового Mac mini

 

Швидкість Thunderbolt 5 вдвічі вища за пропускну здатність Thunderbolt 4. Завдяки цьому кабелю користувачі можуть досягти цієї високої швидкості передачі даних, що робить його важливим аксесуаром для власників нових Mac.

Чорний 1-метровий кабель має обплетення, що запобігає заплутуванню, і підтримує передачу даних для Thunderbolt 3, 4 та USB 4 зі швидкістю до 40 Гбіт/с. Також він підтримує зарядку потужністю до 240 Вт і відеовихід через DisplayPort 2.1.

Кабель підходить для підключення Mac до дисплеїв, док-станцій та зовнішніх накопичувачів.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Apple
 

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