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АНАЛІТИКА

Apple представила новий Mac mini з чипами M4 і M4 Pro

09:47 30.10.2024 |

Новини IT

 

Apple представила оновлений Mac mini з чипами M4 і M4 Pro, двома портами USB-C на передній панелі та портом Thunderbolt 5. А ще новинка стала компактнішою.


Новий корпус став меншим майже на 13 см та пропонує нову архітектуру охолодження через діагональну підставку на нижній частині.

M4 має 10-ядерний CPU, 10-ядерний GPU і від 16 ГБ оперативної пам'яті. M4 Pro отримав 14-ядерний CPU та 20-ядерний GPU і до 64 ГБ оперативної пам'яті.

Apple представила новий Mac mini з чипами M4 і M4 Pro

 

Для Apple Inteligence новий Mac mini має у 3 рази швидший нейронний чип у порівнянні з Mac mini на M1.

Apple представила новий Mac mini з чипами M4 і M4 Pro

 

Mac mini з M4 Pro отримав два порти USB-C на передній панелі та три порти Thunderbolt 5 позаду. До речі, це вперше на Mac з'явився інтерфейс Thunderbolt 5. Він забезпечує швидкість передачі даних до 120 Гбіт/с. Модель зі звичайним M4 має лише Thunderbolt 4.

Apple представила новий Mac mini з чипами M4 і M4 Pro

 

Новий Mac mini вже доступний для попереднього замовлення. Ціна стартує від $599 за мінімальну конфігурацію та $1399 за модель з M4 Pro. Старт продажів заплановано на 8 листопада 2024 року.

 
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Apple
 

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