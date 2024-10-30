Apple представила M4 Pro з підтримкою Thunderbolt 5.0

Apple офіційно анонсувала свій новий чіп M4 Pro, що супроводжує запуск оновленого Mac Mini 2024 року.

Новинка доступна у двох версіях: одна має 12-ядерний процесор і 16-ядерний графічний процесор, а інша - 14-ядерний процесор з 20-ядерним графіком. Обидві версії підтримують новітній стандарт Thunderbolt 5.0.

M4 Pro, як очікувалося, принесе значні покращення в продуктивності. Перша версія містить 8 продуктивних (P) і 4 ефективних (E) ядра, в той час, як друга - 10 P-ядер і 4 E-ядер.

Окрім потужності, M4 Pro пропонує до 64 ГБ уніфікованої пам'яті, що перевищує 32 ГБ звичайного M4. Пропускна здатність пам'яті також збільшена - тепер вона досягає 273 ГБ/с, порівняно зі 120 ГБ/с у попередника.

Графічні можливості нового чіпа вражають: M4 Pro підтримує підключення до трьох дисплеїв 6K з частотою 60 Гц або один дисплей 8K при 60 Гц, а також 4K з частотою 240 Гц.

Хоча точні технічні характеристики, такі як тактова частота, ще не розкриті, їх можна буде дізнатися на платформах для порівняльного аналізу, таких як Geekbench.