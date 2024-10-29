Ютубер Mental Outlaw оскаржив злом китайськими вченими криптоалгоритмів

Творець Youtube-каналу Mental Outlaw піддав сумніву заяви про те, що китайським ученим вдалося зломати криптографічний алгоритм за допомогою квантового комп'ютера. На його думку, досягнення цієї команди сильно прикрашені та насправді ніякого технологічного прориву не відбулося.

11 жовтня 2024 року в мережі з'явилася інформація, нібито група дослідників із Китаю зуміла провести першу у світі ефективну атаку на метод шифрування AES. Вчені заявили, що для успішного злому використовували квантовий комп'ютер, вироблений канадською компанією D-Wave Systems.

За словами представників ЗМІ, AES-256 вважається найкращим з наявних шифрів і часто називається захистом військового класу. Вони підкреслили, що «цей прорив являє собою реальну і суттєву загрозу» для давно чинного механізму, який використовується в критично важливих секторах.

Однак Mental Outlaw закликав спільноту не поспішати з висновками та спростував слова журналістів. Він заявив, що їхній квантовий комп'ютер зумів факторизувати ціле число 2 269 753 і зломати 22-бітний ключ. Це помітний прогрес серед аналогічних систем, але все ще далеко від досягнень звичайного цифрового обладнання, вказав ютубер.

Для порівняння він вказав на той факт, що рекордом зі злому для стандартних комп'ютерів є 892-бітний ключ. При цьому в ранньому шифруванні RSA використовували 512-бітові компоненти, підкреслив експерт. Ба більше, сучасні стандарти, ухвалені 2015 року, використовують ключі від 2048 до 4096 біт.

Ютубер вважає, що квантові комп'ютери, як і раніше, поступаються звичайним системам із кількох причин. По-перше, їх неможливо об'єднати в мережу, щоб збільшити обчислювальну потужність. По-друге, такі розробки потребують охолодження, яке можна створити тільки в лабораторних умовах.

Третім фактором, на його думку, є специфіка роботи експериментальних комп'ютерів. Квантові біти в такій системі призначені для виправлення помилок і витрачають на цей пункт основну обчислювальну потужність. У підсумку для вирішення іншого завдання, поставленого перед комп'ютером, залишається лише його незначна частина, підкреслив Mental Outlaw.

На момент публікації статті китайські вчені та ЗМІ ніяк не коментували заяви ютубера.