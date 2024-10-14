ЗМІ: китайські вчені зломали криптографічні алгоритми за допомогою квантового комп'ютера

Китайські вчені зломали криптографічні алгоритми за допомогою квантового комп'ютера. Про це повідомляє видання SCMP з посиланням на дослідників з Шанхайського університету.

За словами вчених, їм вдалося провести першу у світі ефективну атаку на широко використовуваний метод шифрування. Вони додали, що «цей прорив являє собою реальну і суттєву загрозу» для давно існуючого механізму захисту паролем, який використовується в критично важливих секторах, зокрема в банківській і військовій.

Команда дослідників заявила, що використовувала квантовий комп'ютер, вироблений канадською компанією D-Wave Systems, для успішного злому криптографічних алгоритмів.

«Використовуючи D-Wave Advantage, вони успішно атакували алгоритми Present, Gift-64 і Rectangle - усі вони являють собою структуру SPN (Substitution-Permutation Network), яка є частиною основи розширеного стандарту шифрування (AES), широко використовуваного у військовій і фінансовій [криптовалютній] сферах», - сказано в повідомленні.

Крім того, у SCMP зазначили, що AES-256 вважається найкращим з існуючих шифрів і часто називається шифром військового класу.

Раніше аналітики компанії Coin Metrics підрахували, що для проведення так званої атаки 51% на блокчейн біткоїна зловмисникам знадобиться близько $20 млрд. Схожа за принципом атака на мережу Ethereum потребуватиме понад $34 млрд.

У березні 2024 року співзасновник проєкту Ethereum Віталік Бутерін розповів про загрозу атаки на блокчейн із використанням квантових обчислень. За його словами, мережу можна зробити стійкою до цієї загрози «вже завтра».