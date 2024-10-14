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АНАЛІТИКА

ЗМІ: китайські вчені зломали криптографічні алгоритми за допомогою квантового комп'ютера

17:59 14.10.2024 |

Новини IT

 

Китайські вчені зломали криптографічні алгоритми за допомогою квантового комп'ютера. Про це повідомляє видання SCMP з посиланням на дослідників з Шанхайського університету.

За словами вчених, їм вдалося провести першу у світі ефективну атаку на широко використовуваний метод шифрування. Вони додали, що «цей прорив являє собою реальну і суттєву загрозу» для давно існуючого механізму захисту паролем, який використовується в критично важливих секторах, зокрема в банківській і військовій.

Команда дослідників заявила, що використовувала квантовий комп'ютер, вироблений канадською компанією D-Wave Systems, для успішного злому криптографічних алгоритмів.

«Використовуючи D-Wave Advantage, вони успішно атакували алгоритми Present, Gift-64 і Rectangle - усі вони являють собою структуру SPN (Substitution-Permutation Network), яка є частиною основи розширеного стандарту шифрування (AES), широко використовуваного у військовій і фінансовій [криптовалютній] сферах», - сказано в повідомленні.

Крім того, у SCMP зазначили, що AES-256 вважається найкращим з існуючих шифрів і часто називається шифром військового класу.

Раніше аналітики компанії Coin Metrics підрахували, що для проведення так званої атаки 51% на блокчейн біткоїна зловмисникам знадобиться близько $20 млрд. Схожа за принципом атака на мережу Ethereum потребуватиме понад $34 млрд.

У березні 2024 року співзасновник проєкту Ethereum Віталік Бутерін розповів про загрозу атаки на блокчейн із використанням квантових обчислень. За його словами, мережу можна зробити стійкою до цієї загрози «вже завтра».
За матеріалами: incrypted.com
 

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