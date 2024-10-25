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АНАЛІТИКА

Користувачі iPhone в ЄС тепер можуть видаляти iOS App Store

11:58 25.10.2024 |

Новини IT

 

Apple оголосила про нову функцію, що дозволяє користувачам iPhone в ЄС видаляти iOS App Store, разом з іншими вбудованими додатками.

Це рішення стало відповіддю на тиск регуляторів Європейського Союзу, які прагнуть відкрити ринок для альтернативних додатків. Оновлення iOS 18.2 також дозволяє видаляти популярні програми, такі як Калькулятор, Календар, Музика, Нотатки, Камера, Safari, Повідомлення та Фото.

Користувачі отримають спеціальну кнопку в налаштуваннях, щоб відновити App Store після його видалення. Це важливий крок для дотримання Закону ЄС про цифрові ринки (DMA).

Apple продовжує боротися за свої принципи, однак нові зміни демонструють готовність компанії адаптуватися до нових умов. Крім того, в оновленні з'являється централізований інтерфейс для зміни програм за замовчуванням, що спрощує процес вибору альтернатив.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Apple
 

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