Найкращий за селфі: iPhone 16 Pro Max очолив рейтинг фронтальних камер DxOMark

У рейтингу DxOMark найкращих селфі камер з'явився новий лідер. Apple iPhone 16 Pro Max посів перше місце в рейтингу для зйомки селфі, набравши 151 бал. Він обійшов Google Pixel 9 Pro XL і розділив перше місце з Honor Magic 6 Pro.

Експерти DxOMark відзначили широкий динамічний діапазон і точну експозицію фронтальної камери iPhone 16 Pro Max. Автофокус пристрою також було визнано надійним, а глибину різкості - досить широкою.

У тестах смартфон продемонстрував високий рівень деталізації як у фото-, так і у відеорежимах, з правильним виділенням облич на різних відстанях зйомки. Однак, незважаючи на високі оцінки, у DxOMark зазначили, що рівень шуму на фотографіях і відео з фронтальної камери iPhone 16 Pro Max вищий, ніж у Honor Magic 6 Pro. Google Pixel 9 Pro XL також краще справляється з шумами, але новий флагман Apple все ж таки трохи перевершує iPhone 15 Pro Max у цьому відношенні. Фахівці також помітили різницю в різкості між відеокадрами під час ходьби.

iPhone 16 Pro Max отримав 149 балів у фото тесті та 155 балів у відео. Підсумкова оцінка 151 бал робить цей смартфон лідером у категорії фронтальних камер.