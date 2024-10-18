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Samsung представила пам’ять GDDR7 у модулях 3 ГБ — у півтора раза більша та удвічі швидша
23:11 17.10.2024 |
Samsung оголосила про створення «першої в галузі» 24-гігабітної (3 гігабайти) пам'яті GDDR7 для відеокарт. Вона підтримує швидкість понад 40 Гбіт/с.
Нова пам'ять швидша і, що в край важливо, надає більший обсяг у єдиному модулі, ніж GDDR6. Замість 1 ГБ або 2 ГБ пропонується місткість 3 ГБ. Тобто відеокарти, які мають 4 модулі пам'яті та 8 ГБ сукупний обсяг, з тою самою кількістю чипів могли б мати 12 ГБ. Звісно, якщо захоче їхній виробник. Пам'ять GDDR7 від Samsung використовує 10 нм DRAM та пропонує збільшення щільності на 50% порівняно з її попередником. Фізичний розмір модулів при цьому залишається незмінним.
Початкові розробки зосереджені на швидкості 40 Гбіт/с з потенційними вдосконаленнями до 42,5 Гбіт/с. Найшвидша пам'ять у серії відеокарт NVIDIA RTX 40xx підтримує «лише» 22,4 Гбіт/с, а серія RTX 50хх, за чутками, може використовувати до 32 Гбіт/с. Тож швидкості, згадані Samsung, не обов'язково стосуються RTX 5090, але їх можуть отримати наступні покоління відеокарт.
Теоретично відеокарта з 8 модулями GDDR7 Samsung 3 ГБ на 40 Гбіт/с з 256-бітною пам'яттю мала б загальну місткість 24 ГБ і максимальну пропускну здатність 1280 ГБ/с. Відеокарта з 12 модулями та 384-бітною пам'яттю матиме 36 ГБ і пропускну здатність до 1920 ГБ/с. Нарешті, відеокарта з 16 модулями та 512-бітною шиною отримала б 48 ГБ і 2560 ГБ/с.
Samsung повідомила, що цього року нова GDDR7 перевіряється основними клієнтами, а виробництво планується розпочати наступного року. Однак компанія не каже, хто є замовником та коли офіційно розпочнеться виробництво.
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