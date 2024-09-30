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Apple відмовилася від інвестицій в OpenAI
10:59 30.09.2024 |
Згідно з новим звітом The Wall Street Journal, Apple більше не планує інвестувати в OpenAI. Це сталося напередодні завершення раунду фінансування OpenAI в розмірі 6,5 мільярда доларів, де потенційними інвесторами залишаються Microsoft та Nvidia.
Apple припинила переговори про участь у цьому фінансуванні, що стало несподіванкою для багатьох. Примітно, що інвестиції Apple в інші великі компанії Кремнієвої долини завжди були рідкісними. Вперше про можливу участь Apple в інвестиціях в OpenAI стало відомо минулого місяця, проте конкретна сума інвестицій так і залишилася невідомою.
Microsoft вже є значним інвестором в OpenAI та володіє 49% частки прибутку компанії. В останньому звіті згадується, що Microsoft планує збільшити свої інвестиції в OpenAI ще на 1 мільярд доларів у рамках цього раунду.
Відмова Apple від інвестицій збігається з новими лідерськими та структурними змінами в компанії. Зокрема, колишній керівник дизайну Apple Джоні Айв підтвердив, що працює з OpenAI над розробкою апаратного продукту штучного інтелекту.
Попри відмову від інвестицій, Apple та OpenAI планують співпрацювати для інтеграції ChatGPT в iOS 18, що відбудеться пізніше цього року. Завдяки цьому партнерству, ChatGPT зможе обробляти запити разом із Siri.
Bloomberg зазначає, що в рамках цього партнерства обидві компанії не здійснюють фінансових виплат одна одній. Apple вважає, що інтеграція OpenAI має «рівну або більшу цінність», ніж готівка.
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