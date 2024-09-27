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Meta показала «бюджетну» гарнітуру Quest 3S — чип Snapdragon XR2 Gen 2, автономність 2,5 години та ціна у $300
09:52 27.09.2024 |
Meta офіційно представила свою нову гарнітуру Quest 3S - суміш Quest 2 і Quest 3, але за нижчою ціною.
Meta Quest 3S пропонує ті самі функції змішаної реальності та продуктивність, що й Quest 3, чип Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 та контролери Touch Plus.
З нового - вищий час автономної роботи (2,5 години проти 2,2 для Quest 3), дещо більші розміри, відсутність датчика розрахунку глибини простору та дисплеї з нижчою роздільною здатністю (по 1832 x 1920 на око).
Quest 3S також має фізичну кнопку «Action Button», що дозволяє перемикатись з режиму занурення на перегляд навколишнього простору через візор.
Quest 3S також сумісна з бібліотекою тисяч програм та ігор Meta, а також майбутніми ексклюзивами Quest 3 та 3S такими, як Batman: Arkham Shadow.
Передзамовлення Quest 3S стартували учора, тоді як офіційний запуск гарнітури призначений на 15 жовтня. Базова версія Meta Quest 3S на 128 ГБ обійдеться у $299,99, тоді як версії на 256 ГБ та 512 ГБ - у $399,99 та $499,99 відповідно.
Також Meta оголосила, що знижує вартість Quest 3 на 512 ГБ з $650 до $500 та припиняє продажі Quest 2 і Quest Pro.
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