Марк Цукерберг анонсував гарнітуру Meta Quest 3 за $499

Відбувся анонс VR-гарнітури нового покоління Meta Quest 3.

Інформація про новий пристрій поки що обмежується такими фактами:

* VR-шолом оснащений чипсетом Qualcomm Snapdragon наступного покоління, який удвічі потужніший, ніж у попередній версії Quest;

* корпус Quest 3 на 40 % тонший за Quest 2;

* роздільна здатність дисплеїв стане набагато вищою;

* у контролерів Touch Plus з'явиться підтримка тактильної віддачі, як у Touch Pro.





Meta Quest 3 повністю сумісна з більш ніж 500 іграми та додатками каталогу Quest 2, але в розробці перебувають і абсолютно нові проєкти.

Більш детальною інформацією про Meta Quest 3 розробники поділяться на шоу Connect, яке відбудеться 27-28 вересня.

Пристрій надійде в продаж восени 2023 року, його вартість становитиме $499 при вбудованій пам'яті 128 Гб.

До речі, з 4 червня вартість Quest 2 знизять до $300 за версію на 128 Гб і до $350 за версію на 256 Гб.