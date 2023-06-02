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АНАЛІТИКА

Марк Цукерберг анонсував гарнітуру Meta Quest 3 за $499

09:30 02.06.2023 |

Новини IT

 

Відбувся анонс VR-гарнітури нового покоління Meta Quest 3.

Інформація про новий пристрій поки що обмежується такими фактами:

* VR-шолом оснащений чипсетом Qualcomm Snapdragon наступного покоління, який удвічі потужніший, ніж у попередній версії Quest;
* корпус Quest 3 на 40 % тонший за Quest 2;
* роздільна здатність дисплеїв стане набагато вищою;
* у контролерів Touch Plus з'явиться підтримка тактильної віддачі, як у Touch Pro.


Meta Quest 3 повністю сумісна з більш ніж 500 іграми та додатками каталогу Quest 2, але в розробці перебувають і абсолютно нові проєкти.

Більш детальною інформацією про Meta Quest 3 розробники поділяться на шоу Connect, яке відбудеться 27-28 вересня.

Пристрій надійде в продаж восени 2023 року, його вартість становитиме $499 при вбудованій пам'яті 128 Гб.

До речі, з 4 червня вартість Quest 2 знизять до $300 за версію на 128 Гб і до $350 за версію на 256 Гб.
За матеріалами: gagadget.com
 

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