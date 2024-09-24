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SpaseX запустить за два роки близько п'яти безпілотних кораблів Starship на Марс
13:55 24.09.2024 |
Компанія SpaseX планує запустити близько п'яти безпілотних кораблів Starship на Марс протягом двох років, повідомив генеральний директор SpaseX Ілон Маск, передає Reuters.
"Якщо всі вони благополучно приземляться, то пілотовані місії стануть можливими через чотири роки", - написав він у своїй соцмережі Х (колишній Tвіттер).
Маск зазначив, що в разі виникнення будь-яких проблем пілотовані місії на Марс, зокрема за участю пілотів, будуть відкладені ще на два роки. Водночас компанія збільшуватиме кількість кораблів, які вирушають на Марс.
"Незалежно від того, що станеться з успішною посадкою, SpaseX збільшуватиме кількість космічних кораблів, які вирушатимуть на Марс, із кожною можливістю транзиту", - резюмував він.
Агентство також нагадало, що Маск згадав про запуск безпілотних кораблів Starship на Марс на початку цього місяця. У соцмережі Х він заявив, що перші кораблі запустять через 2 роки, коли відкриється наступне трансферне вікно Земля-Марс.
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