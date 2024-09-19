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АНАЛІТИКА

ЄС вимагає від Apple відкрити операційну систему iOS для конкурентів

17:44 19.09.2024 |

Новини IT

 

Європейський Союз попередив Apple, що компанія може отримати великий штраф за порушення "Закону про цифрові ринки" (Digital Markets Act, DMA), якщо не відкриє iOS для конкурентів. Про це повідомляє Bloomberg.

"Сьогодні ми вперше використовуємо процедуру специфікацій у межах DMA, щоб спрямувати Apple до ефективного дотримання своїх зобов'язань щодо сумісності. Ефективна функціональна сумісність, наприклад, зі смартфонами та їхніми операційними системами, відіграє у цьому важливу роль", - зазначила у своїй заяві виконавча віцепрезидентка Єврокомісії Маргрете Вестагер.

ЄС зазначає, що Apple повинна відкрити операційну систему iPhone та iPad для повноцінної роботи з технологіями інших компаній. Компанія має 6 місяців на те, щоб відкрити iOS для конкурентів, зокрема функції голосового асистента Siri та технології безконтактної оплати.

У випадку невиконання нових зобов'язань, ЄС може оштрафувати Apple на суму у розмірі 10% від глобальних продажів. Разом із тим компанія досі намагається відповідати DMA у справі з App Store, який зазнав чергових змін у серпні 2024-го.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Apple
 

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